"الحمادي" تربح 90 مليون ريال في 2021

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والإستثمار عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31 حيث حققت أرباح تقدر بـ 90 مليون ريال مقارنة بأرباح بـ 130 مليون ريال للعام الذي سبقه بانخفاض 31 % .

و تعود أسباب الإنخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى ما يلي: بلغت الخسارة من العمليات غير المستمرة لمستشفى الحمادي العليا لعام 2021 مبلغ (8.8) مليون ريال سعودي و الناتجة بصفة أساسية عن خسائر إستبعاد الممتلكات و المعدات الخاصة بمستشفى الحمادي العليا البالغة (39.2) مليون ريال سعودي.

و زيادة مخصص الخسائر الإئتمانية المكون خلال عام 2021 بمبلغ (93.4) مليون ريال سعودي مقارنة بالمكون خلال عام 2020 إستناداً على تحديث البيانات المتعلقة بالمبالغ المتوقع إستردادها والمستخدمة في نموذج احتساب الخسائر الإئتمانية المتوقعة طبقاً لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم (9)و بلغت خسائر الإنخفاض في الشهرة الناتجة عن الإستحواذ على شركة تابعة في سنوات سابقة مبلغ (9.7) مليون ريال سعودي كما في نهاية عام 2021.

وإنخفاض مبيعات الشركات التابعة للسنة الحالية مقارنة بالعام السابق.