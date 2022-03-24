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أخبار الشركات- محلية

"المنافسة" توافق على استحواذ مجموعة سليمان الحبيب على 25% من شركة تمكين للموارد البشرية

"المنافسة" توافق على استحواذ مجموعة سليمان الحبيب على 25% من شركة تمكين للموارد البشرية

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الإقتصادي بين شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية وشركة تمكين للموارد البشرية، بحيث تستحوذ الحبيب على 25% من تمكين.
 

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