ساب يطلق المنتج الأول من نوعه في المملكة لتمويل المخزون

أطلق البنك السعودي البريطاني (ساب) منتجاَ لحلول تمويل المخزون خارج الميزانية العمومية للشركات، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي يعتبر الأول من نوعه في المملكة، حيث صٌمم ليتناسب مع احتياجات العملاء لإدارة مخزونهم بأكثر كفاءة ممكنة.

ويعتمد مفهوم منتج التمويل الجديد على تمكين العملاء من توريد المخزون مع استقرار الأسعار دون تسجيلها في ميزانيتهم ​​العمومية، بهدف التخفيف من الأعباء المالية المحتملة على العمليات التجارية للعملاء .بالإضافة إلى تمكين العملاء من الإدارة المثلى للمخزون والتحوط من أسعار السلع المتقلبة الناتجة عن جائحة كورونا، وكذلك الحد من التأثير الموسمي على العروض والأسعار.

وعلق ماجد نجم ، نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب ، قائلاً: " باعتبارنا مؤسسة مالية كبرى، نسعى دائماً للقيام بدورنا من أجل تحفيز النمو الاقتصادي والتجاري في المملكة، وإيجاد الحلول المالية الممكنة لهذا النمو وفق رؤية المملكة 2030".

وأضاف: "يأتي إطلاق هذا المنتج تنفيذا لاستراتيجية البنك الهادفة إلى المحافظة على مكانتا الرائدة في السوق، وذلك من خلال مواصلة نهجنا الناجح في تبني الحلول المالية المبتكرة، الداعمة لعملائنا في تحقيق تطلعاتهم التجارية والاستثمارية."

ومن الجدير بالذكر، أن هذا المنتح يعد امتداداّ للحلول المالية التي يقدمها البنك لعملائه في قطاع الشركات، حيث يمتلك ساب مجموعة متكاملة من المنتجات المهيكلة لتحسين الميزانيات العمومية وعمليات التحويل النقدي وسلاسل التوريد وتمويل المستحقات والمخزون، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويعد ساب أحد البنوك الرائدة في مجال التمويل والمنتجات المبتكرة، وحقق الأولوية في طرح العديد من المنتجات والخدمات الهادفة لتعزيز الرقمنة والابتكار تماشياَ مع رؤية المملكة 2030.