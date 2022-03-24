جونسون : بوتين تجاوز الخط الأحمر .. وسنزيد الضغط عليه

قال بوريس جونسون اليوم إن بريطانيا وحلفاءها سيزيدون الضغوط الاقتصادية على روسيا وينظرون فيما إذا كان بوسعهم فعل المزيد لمنع فلاديمير بوتين من استخدام احتياطيات روسيا من الذهب.

وأضاف لإذاعة "إل بي سي" قبل اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل "لقد تجاوز بالفعل خطا أحمر ويجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وقال "نحتاج لفعل المزيد علينا القيام بالمزيد من الناحية الاقتصادية . هل نستطيع فعل المزيد لمنعه من استخدام احتياطياته من الذهب مثلا إضافة لاحتياطياته النقدية ؟". وأضاف "أعتقد أنه كلما فرضنا ضغوطا إضافية الآن خاصة على أشياء مثل الذهب استطعنا تقليص زمن الحرب".