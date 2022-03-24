الذهب يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب الأسواق لتطورات الأزمة الأوكرانية

تحركت أسعار الذهب في نطاق معاملات ضيق اليوم إذ سيطر الحذر على الأسواق بسبب الصراع الروسي الأوكراني وقبيل إعلان بيانات تضخم أمريكية قد توفر مؤشرات جديدة على وضع السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1939.93 دولار للأوقية. كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1941.10 دولار للأوقية. ويواصل المستثمرون تقييم توقعات أسعار الفائدة الأمريكية ويترقبون بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية التي تعد مؤشرا على قوة الاقتصاد.

واقتربت أسعار الذهب من مستويات مرتفعة على نحو قياسي هذا الشهر ثم شهدت انخفاضا مطردا قبيل اجتماع مهم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي في الأسبوع الماضي. وتحركت منذ ذلك الحين في نطاق أكثر استقرارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 24.99 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.6 % إلى 1013.57 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.6 % إلى 2527.17 دولار للأوقية.