الحرب تضعف الاقتصاد الألماني .. زادت اختناقات توريد المواد الخام والمنتجات الوسيطة

أكد معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن الأزمة الروسية الأوكرانية تتسبب في تباطؤ الاقتصاد وتعمل على تسريع التضخم في ألمانيا.وقال تيمو فولميرسهويسر، رئيس قطاع التنمية الاقتصادية في المعهد، في تصريحات أمس، "نتوقع نموا اقتصاديا يتراوح بين 2.2 و3.1 في المائة، فقط هذا العام".ووفقا لـ"الألمانية"، أكد أنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم إلى ما بين 5.1 و 6.1 في المائة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون أعلى معدل منذ 1982.وبحسب تصريحاته، فإن القوة الشرائية ستفقد نحو ستة مليارات يورو بحلول نهاية آذار (مارس) بسبب ارتفاع أسعار المستهلك، مشيرا في المقابل إلى أن دفاتر الطلبات الممتلئة في القطاع الصناعي والعودة للحياة الطبيعية بعد الجائحة ستعطي دفعة قوية للاقتصاد.وأضاف، "في المقابل أضعفت الحرب الاقتصاد من خلال الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام، والعقوبات، وزيادة اختناقات التوريد للمواد الخام والمنتجات الوسيطة، وزيادة عدم اليقين الاقتصادي". وبسبب الوضع المضطرب، قام المعهد بحساب تنبؤين، في السيناريو المتفائل، سينخفض سعر النفط تدريجيا من 101 يورو للبرميل إلى 82 يورو بحلول نهاية العام، وسينخفض سعر الغاز الطبيعي بالتوازي. وفي السيناريو المتشائم، يرتفع سعر النفط إلى 140 يورو للبرميل بحلول أيار (مايو) المقبل، وبعد ذلك فقط ينخفض إلى 122 يورو في نهاية العام.وأشار المعهد إلى أن تكاليف الطاقة لها تأثير قوي في الإنفاق الاستهلاكي الخاص، متوقعا ارتفاع التكاليف بنسبة تتراوح بين 3.7 و5 في المائة، حسب التطورات.وتوقع الباحثون في المعهد أن عدد العاطلين عن العمل من المرجح أن ينخفض في كافة الأحوال إلى أقل من 2.3 مليون عاطل، ومع ذلك من المرجح أن يزداد العمل بدوام جزئي بشكل كبير في السيناريو المتشائم. وفي أفضل السيناريوهات، سيزيد استثمار الشركات في المعدات بنسبة 3.9 في المائة، وسيركد في السيناريو المتشائم.بدوره ناشد جيم أوزدمير وزير التغذية الألماني، المواطنين عدم التكالب على الشراء وتكوين مخزونات غير ضرورية بدافع الذعر بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار.وقال أوزدمير في تصريحات لمحطة "آر تي إل ديركت" التلفزيونية "رجاء لا تتكالبوا على الشراء، ليس هناك داع لذلك، لقد قمنا بتأمين الإمدادات"، مضيفا أنه أجرى محادثات مع ممثلي القطاع التجاري، وقال: "لقد قالوا أيضا بوضوح شديد إن الوضع لديهم تحت السيطرة، والإمدادات مضمونة".ولا يتوقع اتحاد التجارة الألماني نقصا في إمدادات المواد الغذائية في ألمانيا رغم الحرب في أوكرانيا. وقال بيورن فروم نائب رئيس الاتحاد، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف) أمس الأول: "ليس علينا الترشيد على نحو كبير، هناك مواد غذائية كافية لكل السكان، اشتر فقط ما تحتاج إليه الآن، عندها سيكون هناك ما يكفي للجميع". وفي الخلاف حول سبل تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، يدعو أوزدمير إلى التركيز على تقديم الدعم الغذائي للمعوزين، على عكس وزير المالية كريستيان ليندنر، الذي يدعو إلى خفض أسعار الوقود لجميع المواطنين. وقال أوزدمير: "من المهم ألا نجوب البلاد بقرن الوفرة، بل أن يصل الدعم لمستحقيه".وطالبت سفينيا شولتسه وزيرة التنمية الألمانية بمزيد من الأموال لوزارتها في الموازنة التكميلية المنتظرة للدولة، وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا. وقالت شولتسه في تصريحات صحافية أمس، "إذا أخذنا في الحسبان عواقب هذه الحرب الرهيبة، فلا يمكنك البقاء مع ميزانية التنمية الحالية"، منتقدة تراجع ميزانية وزارتها هذا العام بنسبة 12.6 في المائة، مقارنة بالعام الماضي.وذكرت شولتسه أن التحديات لا تتضاءل بل تزداد اتساعا، ممثلة على ذلك بقضية التغذية العالمية، مشيرة إلى أن روسيا وأوكرانيا شكلتا معا 30 في المائة، من إجمالي صادرات القمح و 20 في المائة، من صادرات الذرة، موضحة أن برنامج الأغذية العالمي كان يحصل على نصف وارداته من القمح من أوكرانيا.وحذرت الوزيرة قائلة: "العالم يتجه نحو مجاعات جديدة، مع ارتفاع الأسعار، هناك خطر اندلاع انتفاضات خبز، ومعها موجة جديدة من عدم الاستقرار"، مؤكدة ضرورة أن تتخذ سياسة التنمية هنا تدابير مضادة.