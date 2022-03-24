الأسهم السعودية تتجاوز 12900 نقطة .. تراجع وتيرة التذبذب مع انخفاض نشاط المضاربة

ارتفعت الأسهم السعودية 62 نقطة بنحو 0.49 في المائة لتغلق عند 12944 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ثماني نقاط بنحو 0.49 في المائة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم. ولا تزال السوق في نطاق تداولات الأسبوع لتميل نحو الاستقرار بالنسبة لمعظم جلسات الأسبوع، وتتطلع السوق لمتغيرات جديدة محفزة لدفع السوق لمستويات جديدة.تراجع وتيرة تذبذب السوق جاء مع انخفاض نشاط المضاربة، حيث تركزت السيولة في الأسهم القيادية وسهم "النهدي" حديث الإدراج. تتداول السوق بالقرب من مستويات 13 ألف نقطة، وقدرة السوق في اختراق ذلك الحاجز سيزيد من شهية المخاطرة، ما يدفع بمزيد من السيولة للسوق للوصول إلى مستويات 13250 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12875 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 12862 نقطة فاقدا 0.15 في المائة، بينما الأعلى عند 12944 نقطة رابحا 0.49 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 12944 نقطة رابحا 62 نقطة بنحو 0.49 في المائة. وتراجعت السيولة 16 في المائة بنحو 1.5 مليار ريال لتصل إلى ثمانية مليارات ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 12 مليون سهم لتصل إلى 158 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 13 في المائة بنحو 63 ألف صفقة لتصل إلى 403 آلاف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "المرافق العامة" بنحو 0.77 في المائة، يليه "الطاقة" بنحو 0.76 في المائة، وحل ثالثا "الأدوية" بنحو 0.53 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التأمين" بنحو 1.6 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 1.2 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 1 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 22 في المائة بنحو 1.7 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة 1.7 مليار ريال، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "النهدي" بنحو 5.6 في المائة، ليغلق عند 158.40 ريال، يليه سهم "دار المعدات" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 68.50 ريال، وحل ثالثا سهم "صدق" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 17.66 ريال. وفي المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الباحة" بنحو 4.2 في المائة ليغلق عند 19.36 ريال، يليه سهم "كيمانول" بنحو 4 في المائة، ليغلق عند 44.25 ريال، وحل ثالثا سهم "اتحاد اتصالات" بنحو 3.8 في المائة، ليغلق عند 40.90 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "النهدي" بقيمة مليار ريال، يليه سهم "الأهلي" بقيمة 611 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الراجحي" بقيمة 415 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية