«وول ستريت» تتأثر بخسائر أسهم الشركات الكبرى .. المستثمرون يقيمون توقعات زيادة الفائدة

انخفضت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية عند الافتتاح أمس مع صعود أسعار النفط وتراجع أسهم شركات كبرى، بينما يعكف المستثمرون على تقييم التوقعات لأسعار الفائدة الأمريكية في أعقاب دعوات من صانعي السياسة النقدية إلى زيادات أكبر.وبحسب "رويترز"، بدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 0.17 في المائة إلى 34748.84 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.41 في المائة إلى 4493.10 نقطة في حين هبط مؤشر ناسداك المجمع 0.84 في المائة إلى 13990.35 نقطة.من جهة أخرى، هبطت الأسهم الأوروبية 1 في المائة أمس، مع استمرار المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية وتأثيرها في التضخم.وكانت أسهم شركات الطاقة والمواد الأساسية من أكبر الرابحين، إذ أدت المخاوف من نقص الإمدادات بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المعادن والنفط.وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي متراجعا 1 في المائة عند 454 نقطة، فيما انخفض مؤشر فوتسي البريطاني 0.2 في المائة إلى 7460 نقطة. كما هبط مؤشر كاك الفرنسي بنحو 1.2 في المائة إلى 6581 نقطة، فيما تراجع مؤشر داكس الألماني 1.3 في المائة عند 14283 نقطة.وقللت شركة توتال إنيرجيز عملاق الطاقة الفرنسية وبنك كريدي أجريكول الانكشاف على روسيا. وساعد ارتفاع أسعار النفط على زيادة سهم "توتال" بنحو 0.1 في المائة في حين خسر بنك كريدي أجريكول 0.6 في المائة.وانخفض سهم بنك إس.إي.بي بنحو 6 في المائة حيث تم تداوله دون الحق في توزيع الأرباح.وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية أمس على أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين إذ صعدت أسهم التكنولوجيا متبعة خطى مثيلاتها الأمريكية وزادت أسهم قطاع السيارات مع تراجع الين.وأغلق مؤشر نيكاي الياباني مرتفعا بنحو 3 في المائة ليسجل 28040.16 نقطة. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.33 في المائة إلى 1978.70 نقطة. وأغلق المؤشران على أعلى مستوياتهما منذ 18 كانون الثاني (يناير) وحققا مكاسب للجلسة السابعة على التوالي.وأغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع البارحة الأولى وقاد مؤشر ناسداك الصعود بزيادة 2 في المائة بعد أن عوضت أسهم شركات التكنولوجيا وشركات كبرى أخرى خسائرها في الفترة السابقة.وفي اليابان زاد سهم شركة فاست ريتيلينج مالكة سلسلة متاجر "يونيكلو" للملابس 5.21 في المائة وارتفع سهم "طوكيو إلكترون" لصناعة الرقائق 3.8 في المائة وكان سهم "سوفت بنك" الأفضل أداء وصعد 7.22 في المائة.وارتفعت أسهم قطاع السيارات 3.37 في المائة مع تراجع سعر الين بدرجة أكبر، فزاد سهم "تويوتا موتور" 3.99 في المائة وصعد سهم "هوندا موتور" 2.89 في المائة.