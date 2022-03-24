ارتفاع معظم بورصات الخليج بدعم الأسهم القيادية .. «أبوظبي» الأعلى في أسبوعين

أغلقت معظم البورصات الخليجية على ارتفاع أمس بدعم الأسهم القيادية، في حين صعد مؤشر أبو ظبي للجلسة الثانية مسجلا أعلى مستوى في أسبوعين.وارتفع سوق دبي المالي 0.34 في المائة إلى 3361 نقطة بدعم الأسهم القيادية. وصعد سهم "دبي للاستثمار" 0.43 في المائة، و"الإمارات للاتصالات" 0.75 في المائة، و"إعمار العقارية" 0.93 في المائة، ومجموعة جي إف إتش 0.86 في المائة، و"شعاع كابيتال" 2.74 في المائة، و"الاتحاد العقارية" 0.4 في المائة.وأغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية مرتفعا 0.95 في المائة إلى 9723 نقطة مسجلا أعلى مستوى في أسبوعين.وصعد سهم مجموعة أغذية 3.74 في المائة، و"الدار العقارية" 1.06 في المائة، و"اتصالات" 1.64 في المائة، وبنك أبوظبي الأول 2.46 في المائة، 2.47 في المائة، و"الواحة كابيتال" 0.63 في المائة.وبددت بورصة قطر خسائرها الصباحية لتغلق على ارتفاع بنحو 0.96 في المائة إلى 13535 نقطة. ودعم المؤشر ارتفاع أربعة قطاعات على رأسها الصناعة، يليه البنوك والخدمات المالية، والبضائع، والعقارات، بينما تراجعت قطاعات النقل، والاتصالات، والتأمين.وتراجع مؤشر مسقط 1.42 في المائة إلى 6853 نقطة. وضغط على المؤشر هبوط القطاعين المالي والخدمات. وزاد مؤشر البحرين 1.07 في المائة إلى 2025.28 نقطة، بدعم قطاعات المال والاتصالات والمواد الأساسية. وارتفع مؤشر الكويت 0.5 في المائة إلى 8821 نقطة.وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.7 في المائة إلى 11743 نقطة. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 3.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 750.7 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.7 مليار جنيه.