«نمو» تضيف 36 نقطة بتداولات قيمتها 99 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" 36 نقطة بنحو 0.15 في المائة لتغلق عند 24478 نقطة. وارتفعت قيمة التداول 74 في المائة بنحو 42 مليون ريال لتصل إلى 99 مليون ريال، بينما قفزت الأسهم المتداولة 139 في المائة بنحو 786 ألف سهم لتصل إلى 1.35 مليون سهم متداول، أما الصفقات ارتفعت 6 في المائة بنحو 200 صفقة لتصل إلى 3.8 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "الوسائل الصناعية" بنحو 7.6 في المائة ليغلق عند 33.85 ريال، يليه "مياه الجوف" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 99.80 ريال، وحل ثالثا "إنماء الروابي" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 29.60 ريال. بينما تصدر المتراجعة "آيكتك" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 205 ريالات، يليه "رؤوم" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 154.40 ريال، وحل ثالثا "بنان" بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 57 ريالا.وكان الأعلى تداولا "حديد وطني" بقيمة 47 مليون ريال، يليه "جاهز" بقيمة 12 مليون ريال، وحل ثالثا "الوسائل الصناعية" بقيمة 7.4 مليون ريال.