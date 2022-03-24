«نمو» تضيف 36 نقطة بتداولات قيمتها 99 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "الوسائل الصناعية" بنحو 7.6 في المائة ليغلق عند 33.85 ريال، يليه "مياه الجوف" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 99.80 ريال، وحل ثالثا "إنماء الروابي" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 29.60 ريال. بينما تصدر المتراجعة "آيكتك" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 205 ريالات، يليه "رؤوم" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 154.40 ريال، وحل ثالثا "بنان" بنحو 1.7 في المائة ليغلق عند 57 ريالا.
وكان الأعلى تداولا "حديد وطني" بقيمة 47 مليون ريال، يليه "جاهز" بقيمة 12 مليون ريال، وحل ثالثا "الوسائل الصناعية" بقيمة 7.4 مليون ريال.
أضف تعليق