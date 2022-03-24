صادرات الخام الأمريكي عند أعلى مستوى منذ يوليو .. 3.8 مليون برميل يوميا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، "إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 3.8 مليون برميل يوميا، أعلى مستوى منذ تموز (يوليو) 2021".ووفقا لـ"رويترز" أضافت الوكالة الحكومية في تقرير أسبوعي أن "إنتاج الخام الأمريكي استقر عند 11.6 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي لسابع أسبوع على التوالي".وقالت "إن معدلات تشغيل مصافي التكرير في منطقة ساحل الخليج الأمريكي ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 94.3 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) 2020".إلى ذلك قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس "إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا مفاجئا الأسبوع الماضي، بينما تراجع مخزون البنزين ونواتج التقطير بأكثر من المتوقع".وأضافت الوكالة الحكومية أن "مخزونات الخام انخفضت بمقدار 2.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 آذار (مارس) إلى 413.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين كانت تشير إلى زيادة قدرها 114 ألف برميل".وارتفعت مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج في ولاية أوكلاهوما بمقدار 1.2 مليون برميل.وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك مصافي التكرير الأمريكي للخام زاد بمقدار 277 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين الأمريكية هبطت بمقدار 2.9 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 238 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض مليوني برميل.وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 2.1 مليون برميل إلى 112.1 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.4 مليون برميل.وقالت إدارة معلومات الطاقة "إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفض بمقدار 817 ألف برميل يوميا إلى 2.64 مليون برميل يوميا".