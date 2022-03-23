اليابان .. حزمة تحفيز اقتصادي جديدة وسط غموض أسواق المال

يعتزم فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني إطلاق حزمة إجراءات تحفيز اقتصادي جديدة في مواجهة ارتفاع أسعار النفط والقمح في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة في أوكرانيا.وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن اليابان أصبحت مستعدة الآن لإطلاق حزمة تحفيز جديدة في ظل تزايد حالة الغموض والاضطراب في أسواق المال، في أعقاب موافقة البرلمان الياباني أمس الأول، على ميزانية قياسية للعام المالي المقبل والمقدرة قيمتها بنحو 900 مليار دولار.وتمهد موافقة البرلمان الياباني على ميزانية العام المالي الذي يبدأ أول نيسان (أبريل) المقبل الطريق أمام الحكومة لمطالبة البرلمان بالموافقة على حزمة إنفاق جديدة لدعم الأسر اليابانية في مواجهة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.وتتوقع الحكومة اليابانية تسارع التضخم قريبا تحت تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الزراعية، ليشمل كل المنتجات من الأرز إلى الحفاضات، غير أن زيادة الأسعار ليست بالأمر السهل على الشركات في دولة اعتادت بالأحرى انكماش الأسعار.وتتوالى منذ بضعة أشهر الإعلانات عن زيادة في الأسعار بدءا بعملاق المنتجات الغذائية "مايجي" وشبكة السوبر ماركات الصغيرة "لوسون" وصولا إلى مجموعة "كاو" للأغراض المنزلية ومستحضرات التجميل، فتلاقي أصداء واسعة في وسائل الإعلام المحلية.وأثار الإعلان عن زيادة قريبا في سعر ألواح الذرة المقرمشة "أومايبو" الشائعة الاستهلاك بين أطفال اليابان ضجة في نهاية كانون الثاني (يناير)، إذ كان سعر هذه السكاكر مستقرا منذ إطلاقها في 1979.ويسجل الاقتصاد الياباني منذ تسعينيات القرن الماضي ركودا بصورة عامة، حيث تتعاقب فترات من الانكماش مع هبوط الأسعار، ومراحل من التضخم الطفيف في أفضل الحالات.وهذه "العقود الضائعة"، كما يشير إليها خبراء الاقتصاد "ولدت فعليا ذهنية انكماشية، حيث يتوقع المستهلكون "ألا تزداد الأجور والأسعار"، على ما أوضح شيجيتو ناجاي من معهد "أوكسفورد إيكونوميكس".وتابع الخبير الاقتصادي في تصريحات أن هذا ما جعل الشركات "تفقد قدرتها على تحديد الأسعار، إذ تخشى على الدوام أن تخسر حصصها من السوق إذا باعت منتجاتها بأسعار أعلى".وتفضل شركات محلية كثيرة امتصاص التكلفة الإضافية، بدل أن يظهر الفارق في أسعار البيع. وكلما كانت الشركات أصغر حجما وتقيم علاقات وثيقة مع زبائنها، كان من الصعب عليها القيام بهذه الخطوة.وأوضح ساتوشي أوكوبو، الذي يدير مطعما عائليا لأطباق النودلز في طوكيو، متحدثا لوكالة "فرانس برس" "في الوقت الحاضر، ما زال يمكنني احتمال ارتفاع التكلفة".وأوضح "ندير هذا المطعم منذ 70 عاما، لا يمكنني إلقاء هذه التكلفة بكل بساطة على عاتق زبائننا الذين نحن قريبون جدا منهم".