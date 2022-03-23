1.42 تريليون ريال ودائع دون فوائد في المصارف السعودية .. 69.1 % من الإجمالي

ارتفعت قيمة ودائع المصارف السعودية المدرجة البالغ عددها عشرة بنوك إلى نحو 2.05 تريليون ريال بنهاية العام الماضي مقارنة بـ1.71 تريليون ريال في 2020، مسجلة بذلك، زيادة نسبتها 20.1 في المائة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى القوائم المالية للمصارف السعودية، بلغت نسبة الودائع تحت الطلب - أو ما تعرف بودائع الحسابات الجارية التي لا تعطي عمولات لأصحابها - نحو 69.1 في المائة من إجمالي الودائع بقيمة 1.42 تريليون ريال، لتسجل الودائع تحت الطلب نموا خلال العام الماضي بمعدل 18.2 في المائة، حيث كانت عند مستوى 1.2 تريليون ريال. في حين بلغت قيمة الودائع الادخارية وودائع لأجل وغيرها، نحو 635.9 مليار ريال، تشكل 30.9 في المائة من مجموع الودائع بنهاية العام الماضي 2021.

وفيما يتعلق بالودائع تحت الطلب للمصارف، فقد تصدر البنك السعودي البريطاني "ساب" من حيث نسبة تلك الودائع من مجموع ودائعه لتشكل 81.9 في المائة، حيث سجلت زيادة بنحو 13.9 في المائة لتبلغ 152.96 مليار ريال مقابل تراجع الودائع الأخرى بنسبة 38.4 في المائة ما أدى إلى ارتفاع التركيز للودائع المجانية.

وفي المرتبة الثانية، جاء "البنك الأهلي السعودي"، بقيمة ودائع تحت الطلب 453.9 مليار ريال مشكلة نسبة 77.3 في المائة من مجموع ودائعه. تلاه مصرف الراجحي الذي تشكل الودائع تحت الطلب ما نسبته 73.2 في المائة عند 374.7 مليار ريال وتعد هذه النسبة أقل من 2020 والبالغة 87 في المائة، وذلك يعود بشكل أساسي إلى النمو الكبير في الودائع الادخارية وودائع لأجل التي نمت بـ176 في المائة.

في الجهة المقابلة نجد أن "بنك الجزيرة" الأقل اعتمادا على الودائع المجانية، حيث شكلت نحو 49.1 في المائة من إجمالي ودائعه، تلاه "بنك البلاد" الذي مثلت فيه الودائع تحت الطلب نحو 51.6 في المائة، ثم بنك الاستثمار بـ1.9 في المائة.

وفي مصرف الراجحي وكذلك البنك الأهلي السعودي شكلت الودائع 53.5 في المائة من إجمالي ودائع البنوك السعودية بنهاية العام الماضي 2021. وزادت حصة الودائع لمصرف الراجحي خلال العام الماضي إلى 24.9 في المائة مقارنة بحصة 22.4 في المائة لـ2020، ليبلغ الإجمالي 512.1 مليار ريال بزيادة 33.8 في المائة.

وسجلت حصة البنك الأهلي من إجمالي ودائع البنوك 28.5 في المائة، التي بلغت 586.9 مليار ريال، مقارنة بـ624.1 مليار ريال في 2020 والبالغة حصتها 36 في المائة (تشمل ودائع بنك سامبا للفترة المقارنة).

وبعد ذلك يأتي بنك الرياض بحصة 10.3 في المائة من إجمالي ودائع البنوك السعودية، ثم البنك السعودي البريطاني "ساب" بحصة 9.1 في المائة. ويعد البنك السعودي للاستثمار الأقل استحواذا على ودائع البنوك السعودية بنسبة 3 في المائة وبقيمة ودائع 61.5 مليار ريال، يأتي بعده بنك الجزيرة ثم البلاد بواقع 3.8 و3.9 في المائة على الترتيب.



وحدة التقارير الاقتصادية