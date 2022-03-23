استئناف التداول في بورصة موسكو للأوراق المالية غدا

تستأنف بورصة موسكو للأوراق المالية التداول غدا بعد فترة إغلاق قياسية امتد لأكثر من ثلاثة أسابيع، بهدف حماية المستثمرين المحليين من تأثيرات العقوبات الغربية الشديدة على أسعار الأسهم الروسية.

وبحسب بيان بنك روسيا المركزي سيبدأ غدا تداول أسهم 33 شركة روسية منها بعض أكبر الشركات الروسية مثل جازبروم للغاز الطبيعي وسبيربنك، وفقا لما أوردته الفرنسية.

وكانت بورصة موسكو أعلنت أمس حظر عمليات البيع على المكشوف لأسهم بعض الشركات الكبرى، باعتباره إشارة إلى قرب إعادة فتح البورصة التي تم إغلاقها منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

يذكر أن بورصة موسكو للأوراق المالية مغلقة منذ يوم 28 فبراير الماضي، وحتى اليوم وهي أطول فترة إغلاق للبورصة في تاريخ روسيا الحديث.