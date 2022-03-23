عقب إعلان موسكو البيع بالروبل .. أسعار الغاز في أوروبا تقفز 20 %

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم بأكثر من 20% في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتزام بلاده إلزام الدول التي وصفها بـ "غير الصديقة" بدفع قيمة مشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي بالعملة الروسية.

وقال الرئيس بوتين في وقت سابق اليوم إن روسيا سوف تطلب من الدول "غير الصديقة" الدفع مقابل الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية، وأنه تم إصدار الأوامر للبنك المركزي والحكومة بوضع خطة للتعامل مع أوروبا بالروبل خلال أسبوع.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 21% إلى 119 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل وهو أعلى مستوى لهذه العقود خلال أسبوع.