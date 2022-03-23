"رؤوم" توزع 6.2 مليون ريال على المساهمين.. وتوافق على زيادة رأس المال عن طريق توزيع أسهم منحة

أعلنت شركة رؤوم التجارية اليوم أن مجلس إدارة الشركة أوصى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23/03/2021م بتوزيع 6.250.000 ريال على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2021م.

وتبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 5000000 سهما.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 1.25.

يذكر أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 12.5.

كما قرر مجلس ادارة شركة رؤوم التجارية بالتوصية الى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي شركة رؤوم التجارية عن طريق رسملة 12500000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل 4 أسهم مملوكة، وفقا التالي:

- رأس المال قبل الزيادة 50000000

- رأس المال بعد الزيادة 62500000

- نسبة الزيادة في رأس المال % 25

- عدد الاسهم قبل الزيادة 5000000

- عدد الاسهم بعد الزيادة 6250000

يذكر أن الزيادة في رفع رأس المال تهدف إلى تعزيز ملاءه الشركة المالية وتدعيم رأسمالها ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية.

علما بأن طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملةهي رسملة 12500000 ريال سعودي من الأرباح المبقاة.