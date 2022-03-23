بريطانيا تخفض رسوم الوقود بمقدار 5 بنسات للتر لمدة عام

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك اليوم إنه قرر خفض رسوم الوقود بمقدار خمسة بنسات للتر على مدار الاثني عشر شهرا القادمة، في مسعى لتقليل تكلفة البنزين في محطات الوقود بعد قفزة في أسعار النفط العالمية.

وقال سوناك في كلمة تحديث الميزانية بالبرلمان "رسم الوقود سيجري خفضه... بمقدار 5 بنسات للتر."

"قررت أنه سيكون ساريا حتى مارس (آذار) العام القادم.. 12 شهرا كاملة. بالإضافة إلى التجميد، فإنه خفض ضريبي هذا العام للأسر العاملة والشركات تزيد قيمته على 5 مليارات جنيه (6.60 مليار دولار)."، بحسب "رويترز".

ومستوى رسوم الوقود، وهي مصدر رئيسي للدخل للمالية العامة، مجمد منذ 2011 عند 57.95 بنس للتر للبنزين العادي والديزل.

واستجابت حكومات أوروبية أخرى أيضا لأحدث قفزة في أسعار الطاقة. وتحركت فرنسا وإيطاليا والسويد وإسبانيا لدعم تكاليف وقود السيارات. وتدرس ألمانيا خططا مماثلة.