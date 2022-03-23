هرفى للأغذية: صدور حكم محكمة الاستئناف العمالية برد دعوى عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق والخاصة بمطالبة 37.6 مليون ريال

أعلنت شركة هرفى للخدمات الغذائية اليوم صدور حكم محكمة الاستئناف العمالية لصالحها بتأييد حكم المحكمة العمالية برد الدعوى بالقضية العمالية المقامة ضد الشركة من السيد / أحمد حمد السعيد (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق) والخاصة بمطالبة المدعي بصرف 37.6 مليون ريال لدى المحكمة العمالية والتي تشمل المطالبة بصرف رصيد أجازة عن 40 سنة مضت ومكافأة نهاية خدمة .

يأتي ذلك بعد إعلان الشركة في موقع تداول بتاريخ 9 /12 /2021 عن صدور حكم قضائي ابتدائي برد الدعوى في القضية العمالية المرفوعة ضد الشركة من السيد / أحمد حمد السعيد (عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق) أمام المحكمة العمالية بالرياض والخاصة بمطالبة المدعي بصرف 37.6 مليون ريال لدى المحكمة العمالية والتي تشمل المطالبة بصرف رصيد أجازة عن 40 سنة مضت ومكافأة نهاية خدمة.