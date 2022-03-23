"البحري": تعيين هيف للتجارة والمقاولات جهة منفذة لمشروع "الشركة الوطنية للحبوب"

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) اليوم عن تعيين شركة هيف للتجارة والمقاولات كجهة منفذة للمشروع المشترك (الشركة الوطنية للحبوب).

ويتوقع الانتهاء من المشروع في النصف الثاني من عام 2023.

يذكر أن تكاليف المشروع تقدر بنحو 412.5 مليون ريال سعودي (نحو 110 مليون دولار أمريكي).