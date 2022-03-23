واردات الهند من النفط تهبط لأدنى مستوى في 4 أشهر وسط قفزة في الأسعار العالمية

أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء أن واردات الهند من النفط الخام هبطت الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر ، إذ أدت زيادات حادة في الأسعار العالمية إلى ارتفاع تكلفة شراء الوقود الأحفوري.

وهبطت واردات الخام في فبراير حوالي 8.6 في المائة عن الشهر السابق، وكانت منخفضة 5.7 في المائة عن مستوياتها قبل الجائحة في نفس الشهر قبل عامين.

لكن على أساس سنوي، زادت واردات الهند من النفط حوالي 15.4 في المائة إلى 17.59 مليون طن الشهر الماضي، من رقم منخفض نسبيا في فبراير 2021 عندما كان الطلب ضعيفا بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب "رويترز" .

وارتفع استهلاك الوقود في الهند الشهر الماضي 5.4 في المائة مقارنة مع مستواه قبل عام، وهي أكبر قفزة على أساس سنوي منذ أغطسس 2021.

والهند هي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم وتغطي أكثر من 80 في المائة من حاجاتها من الخام عن طريق الاستيراد وتعتمد بكثافة على نفط الشرق الأوسط.