منظومة للاستفادة من رجيع عمليات تحلية المياه في استخراج المعادن بطريقة اقتصادية

قال المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، إن هناك عديدا من المعادن التي يمكن استخلاصها من خلال تقنية تعدين المياه المالحة، التي تصب ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، وتسهم في حلول تخزين الطاقة النظيفة كالليثيوم، ومن هذه المعادن ما يمكن استخدامه كسماد ومعزز للتربة الزراعية مثل كلوريد البوتاسيوم، وكبريتات المغنيسيوم، وعديد من المعادن الأخرى ذات الفائدة والقيمة الاقتصادية العالية.وأشار الفضلي إلى عزم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إنشاء أكبر منظومة صفر رجيع ملحي بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن من كلوريد الصوديوم، ما يسهم في دعم الصناعات التحويلية، لافتا إلى العمل حاليا على تعظيم الاستفادة من مياه الرجيع بالاستثمار في مشاريع عدة لإنتاج معدن المغنيسيوم الذي يعد مفيدا لصحة الإنسان عند إضافته إلى المياه المحلاة.جاء ذلك خلال افتتاح وزير البيئة والمياه والزراعة أمس المؤتمر الدولي لتعدين المياه المالحة، الذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالشراكة مع منظمة التحلية العالمية في محافظة الخبر، بحضور المهندس عبدالله العبدالكريم محافظ المؤسسة، ومشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمبتكرين المحليين والدوليين.وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة عمل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على إنتاج ونقل المياه المحلاة بما يصل إلى 5.9 مليون متر مكعب يوميا وبمعدلات نقل تصل إلى 6.5 مليون متر مكعب في اليوم.وأشار إلى بذل المؤسسة من خلال ذراعها البحثي "معهد الأبحاث والابتكار وتقنيات التحلية" جهودا حثيثة لتطوير نمذجة عمليات تقنية - الصفر رجيع ملحي - وهي عملية فريدة من نوعها تعتمد على الأغشية لاستخراج المعادن بطريقة اقتصادية من مياه رجيع عمليات تحلية المياه، الأمر الذي سينعكس في خفض التكاليف، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، حيث وصلت الأسعار العالمية لبعض هذه المعادن ما يقارب 7500 دولار للطن.من جانبه قال المهندس عبدالله العبدالكريم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة "يوجد كثير من الفرص لاستخراج ثمانية معادن مهمة جدا من المحلول الملحي للمحيطات، وتشمل الفوسفور، السيزيوم، الإنديوم، الجرمينيوم، الروبيديوم، المغنيسيوم، كلوريد الصوديوم، وكلوريد البوتاسيوم.وأضاف العبدالكريم، أن هذه العناصر مهمة جدا للاقتصاد اليوم وفي المستقبل، لكن نظرا لوجود أكثر من تلك العناصر الثمانية في المياه المالحة للمحيطات، نظم هذا المؤتمر وهذا التجمع لمناقشة واكتشاف الفرص والتحديات في المملكة، حيث تنتج صناعة تحلية المياه تسعة ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، وبالتالي فهو موقع جيد للبدء به.