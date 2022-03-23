السوق السعودية تصعد 49 نقطة بفضل أسهم الشركات القيادية .. والسيولة عند 9.6 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية 49 نقطة بنحو 0.4 في المائة لتغلق عند 12881 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية عشر نقاط بنحو 0.6 في المائة ليغلق عند 1822 نقطة، ليظهر تفوق أداء الأسهم القيادية على الأسهم الصغيرة والمتوسطة. للجلسة الثالثة، السوق تغلق عند مستويات متقاربة ليظهر الاتجاه الجانبي للسوق.يأتي ذلك بعد وصول المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ منتصف 2006، ما يعكس حالة من الترقب لمعطيات جديدة تدفع بالتسعير للأعلى، في وقت لم تظهر في كثير من نتائج الشركات وقرب انتهاء الربع الأول. عدم قدرة السوق في الخروج من المسار الجانبي سيزيد من قلق المتعاملين من ضعف الاتجاه الصاعد للسوق وتوقف المكاسب الرأسمالية، ما يدفعهم للبيع لجني الأرباح.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 12851 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 12791 نقطة فاقدا 0.31 في المائة، بينما الأعلى عند 12881 نقطة رابحا 0.4 في المائة حيث أغلق المؤشر العام عندها بمكاسب 49 نقطة. وتراجعت السيولة 948 مليون ريال لتصل إلى 9.6 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 19 في المائة بنحو 41 مليون سهم لتصل إلى 171 مليون سهم متداول، أما الصفقات ارتفعت 12 في المائة بنحو 49 ألف صفقة لتصل إلى 466 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت تسعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "الرعاية الصحية" بنحو 2.9 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنحو 1.3 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنحو 1.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 0.8 في المائة، يليه "التأمين" بنحو 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 0.4 في المائة.وكان الأعلى تداولا "تجزئة الأغذية" بنحو 26 في المائة بقيمة 2.5 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 20 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.5 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "النهدي" حديث الإدراج بنحو 14.5 في المائة ليغلق عند 150 ريالا، يليه سهم "تكوين" بنحو 7.3 في المائة ليغلق عند 16.80 ريال، وحل ثالثا سهم "المواساة" بنحو 6.8 في المائة ليغلق عند 220 ريالا. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "عطاء" بنحو 3.7 في المائة ليغلق عند 57.50 ريال، يليه سهم "التأمين العربية" بنحو 3.5 في المائة ليغلق عند 33.20 ريال، وحل ثالثا سهم "الدواء" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 74.20 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "النهدي" بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه سهم "الراجحي" بقيمة 723 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الأهلي" بقيمة 584 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية