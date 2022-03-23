"نمو" تفقد 223 نقطة بتداولات قيمتها 57 مليون ريال

هبطت السوق الموازية "نمو" 223 نقطة بنحو 0.9 في المائة لتغلق عند 24442 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 35 في المائة بنحو 31 مليون ريال لتصل إلى 57 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 37 في المائة بنحو 338 ألف سهم لتصل إلى 563 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 19 في المائة بنحو 841 صفقة لتصل إلى 3.6 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "رؤوم" بنحو 13 في المائة ليغلق عند 159.60 ريال، يليه "آيكتك" بنحو 4.7 في المائة ليغلق عند 216.80 ريال، وحل ثالثا "غاز" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 92.20 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "المركز الآلي" بنحو 6.5 في المائة ليغلق عند 171 ريالا، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 6 في المائة ليغلق عند 287.40 ريال، وحل ثالثا "إنماء الروابي" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 29 ريالا.وكان الأعلى تداولا "رؤوم" بقيمة عشرة ملايين ريال، يليه "عزم" بقيمة ثمانية ملايين ريال، وحل ثالثا "آيكتك" بقيمة 6.8 مليون ريال.