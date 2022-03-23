"نمو" تفقد 223 نقطة بتداولات قيمتها 57 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "رؤوم" بنحو 13 في المائة ليغلق عند 159.60 ريال، يليه "آيكتك" بنحو 4.7 في المائة ليغلق عند 216.80 ريال، وحل ثالثا "غاز" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 92.20 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "المركز الآلي" بنحو 6.5 في المائة ليغلق عند 171 ريالا، يليه "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 6 في المائة ليغلق عند 287.40 ريال، وحل ثالثا "إنماء الروابي" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 29 ريالا.
وكان الأعلى تداولا "رؤوم" بقيمة عشرة ملايين ريال، يليه "عزم" بقيمة ثمانية ملايين ريال، وحل ثالثا "آيكتك" بقيمة 6.8 مليون ريال.
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