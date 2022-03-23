ارتفاع "وول ستريت" بفضل مكاسب البنوك .. تنامي الرهانات على زيادات نشطة في أسعار الفائدة

ارتفعت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية عند الافتتاح أمس بدعم من مكاسب لأسهم البنوك، مع تنامي الرهانات على زيادات نشطة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي، وصعود أسهم شركة نايك لصناعة الملابس والأدوات الرياضية بعد نتائج فصلية إيجابية.وبدأ مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 0.09 في المائة إلى 34583.24 نقطة، وفقا لـ "رويترز". وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.18 في المائة إلى 4469.10 نقطة، في حين صعد مؤشر ناسداك المجمع 0.20 في المائة إلى 13866.43 نقطة.من جهة أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، مدعومة بتواصل انتعاش أسهم شركات الطاقة على خلفية ارتفاع أسعار النفط ومكاسب أسهم البنوك بعد تصريحات متشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بعد بداية فاترة للأسبوع. وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوروبي 0.8 في المائة، فيما ارتفع مؤشر البنوك 1.1 في المائة.وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمس الأول، إن البنك المركزي يجب أن يتحرك "بسرعة" لرفع أسعار الفائدة وربما "بقوة أكبر" لمحاربة التضخم الحاد، وذلك بعد أثر رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي على الأسواق.وتسبب التدخل الروسي في أوكرانيا في اندلاع موجة صعود في أسعار السلع بما فيها النفط والمعادن الصناعية وسط مخاوف من تعطل الإمدادات.وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني للجلسة السادسة على التوالي أمس، مسجلا أطول سلسلة مكاسب له منذ أيلول (سبتمبر)، إذ دعمت زيادة أسعار النفط أسهم شركات الطاقة، فيما ربحت أسهم قطاع الخدمات المالية على خلفية ارتفاع عوائد السندات العالمية.وأغلق نيكاي مرتفعا 1.48 في المائة إلى 27224.11 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 17 شباط (فبراير). وفي وقت سابق من الشهر، كان قد انخفض إلى أدنى مستوى في 16 شهرا عند 24681.74 نقطة.وقادت أسهم شركات التنقيب عن النفط المكاسب بقفزة 8.21 في المائة، وتلتها أسهم قطاع التأمين الذي ارتفع 4.74 في المائة بفضل الزيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وارتفع قطاع البنوك 3.33 في المائة.وكان سهم شركة النفط والغاز إنبكس أكبر الرابحين على مؤشر نيكاي بارتفاع 8.63 في المائة.وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.28 في المائة إلى 1933.74 نقطة، وسجل سادس جلساته على التوالي من المكاسب.إلى ذلك، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب هامشيا في نهاية تعاملات أمس رغم استمرار زيادة الإصابات بفيروس كورونا.وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.19 في المائة عند 3259 نقطة، بينما تراجع مؤشر شنتشن 0.41 في المائة إلى 2151 نقطة، فيما هبط مؤشر سي إس أي 300 بأقل من 0.1 في المائة مسجلا 4255 نقطة.إلى ذلك، أنهت البورصات الرئيسة في الخليج معاملاتها على ارتفاع أمس حاذية حذو الأسواق العالمية، في حين قفز مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة السادسة على التوالي. وارتفعت مؤشرات البورصات الأوروبية مع تعديل المستثمرين توقعاتهم لأسعار الفائدة بينما صعدت أسعار النفط مدعومة بمخاطر على المعروض ناجمة عن احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي ومخاوف من هجمات على منشآت النفط السعودية.وبحسب "رويترز"، تراجع المؤشر الرئيس لبورصة دبي 0.3 في المائة إلى 3349 نقطة تحت ضغط من أسهم شركة الاتصالات الإماراتية التي انخفضت 2.1 في المائة.وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي 0.7 في المائة إلى 9631 نقطة بعدما أغلق على انخفاض في الجلستين السابقتين.وزاد المؤشر القطري 0.1 في المائة إلى 13397 نقطة، إذ غطت مكاسب لشركات التعدين على خسائر لقطاع الطاقة. وانخفض سهم البنك التجاري 2.6 في المائة.وصعد مؤشر الكويت 1.1 في المائة إلى 8780 نقطة. وارتفع مؤشر البحرين 1.06 في المائة إلى 2004 نقاط. وزاد مؤشر مسقط 0.28 في المائة إلى 4314 نقطة.وفي القاهرة، صعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.3 في المائة إلى 11663 نقطة بعدما قفز أكثر من 4 في المائة في جلسة أمس الأول، وهي أكبر مكاسبه من حيث النسبة المئوية في نحو عامين.وقال وائل مكارم، كبير خبراء استراتيجات أسواق الشرق الأوسط في إكسنس "فتحت البورصة المصرية على ارتفاع مع أخذ المستثمرين في الاعتبار المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتخفيف آثار الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد المصري".وخفضت مصر أمس هدفها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.5 في المائة للعام المالي 2022 ـ 2023 الذي يبدأ في تموز (يوليو)، وذلك بعد يوم من قيام البنك المركزي برفع معدل الفائدة الأساسي بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.