سهم "علي بابا" يقفز 10 % بعد خطة إعادة الشراء بـ 25 مليار دولار

ارتفعت أسهم شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية بنحو 10 في المائة في هونج كونج أمس، بعد أنباء عن عزم الشركة توسيع خطة لإعادة شراء أسهمها.وبحسب "الألمانية" أعلنت الشركة أن قرار تعزيز قيمة برنامج إعادة الشراء من 15 مليار دولار إلى 25 مليارا هو بمنزلة "مؤشر على الثقة باستمرار نمو الشركة في المستقبل".وأوضحت الشركة أن برنامجها لإعادة الشراء سيستمر لعامين، حتى آذار (مارس) 2024. واشترت الشركة بالفعل حتى 18 من آذار (مارس) الجاري ما إجماليه 56.2 مليون سهم من الأسهم المتاحة لمستثمرين أمريكيين، وذلك ضمن برنامج إعادة الشراء المعلن عنه سابقا، مقابل نحو 9.2 مليار دولار.يشار إلى أن "علي بابا" قدمت خدمات لنحو مليار مستهلك في الصين و300 مليون حول العالم خلال 2021.وتم تداول أسهم مجموعة علي بابا في هونج كونج عند 109.1 دولار من عملة هونج كونج (13.94 دولار)، بارتفاع بنحو 10.09 في المائة.وفي بورصة نيويورك، أغلق سهم "علي بابا" أمس الأول على انخفاض بنحو 4.4 في المائة عند 103.59 دولار.