خطة أوروبية تلزم دول الاتحاد بتكوين مخزون من الغاز الطبيعي

تسعى المفوضية الأوروبية لإقرار خطة تلزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتكوين مخزون من الغاز الطبيعي لتقليل اعتماد الاتحاد على إمدادات الوقود القادمة من روسيا.ووفقا لـ"الألمانية" بحسب مسودة مقترح سيكون على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التأكد من امتلاء مستودعات تخزين الغاز بنسبة 90 في المائة على الأقل من طاقتها بحلول أول تشرين الثاني (نوفمبر) من كل عام "لأن الاضطراب في تدفق الإمدادات يمكن أن يحدث في أي وقت".كما تعتزم المفوضية وضع آليات تضمن مراقبة مستويات المخزون قبل تشرين الثاني (نوفمبر). وتسعى ألمانيا لتبني إجراءات مماثلة على المستوى الوطني بدءا من أيار (مايو) المقبل.وتتضمن المقترحات الأخرى الرامية إلى تأمين إمدادات الغاز، وضع نظام إلزامي للتراخيص يمنح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سلطة أكبر على شركات تشغيل مستودعات التخزين.ففي ألمانيا على سبيل المثال، تدير شركة غازبروم الروسية عديدا من منشآت تخزين الغاز الطبيعي. وتواجه الشركة الروسية المملوكة للدولة اتهامات بتعمد عدم ملء المستودعات بالكامل قبل دخول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الطاقة في أوروبا.كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري خطط لزيادة كميات المخزون من الغاز في إطار تعامل الاتحاد الأوروبي مع التدخل الروسي في أوكرانيا.ودعت مسودة المفوضية الأوروبية التي ما زالت عرضة للتغيير والتعديل، كلا من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء إلى التفاوض بشأن هذه الإجراءات وتبنيها على نطاق واسع في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.إلى ذلك يعقد وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء بالتكتل اجتماعا، لمناقشة خيارات فرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد تدخلها في أوكرانيا، وأيضا وضع خطط لإنهاء اعتماد الاتحاد على موسكو في مجال الطاقة.وقال مارتن كلوس وزير الدولة السلوفاكي للشؤون الأوروبية، في بروكسل قبيل الاجتماع إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يوافق على خطط "للتأكد من أننا لن نمول العمليات العسكرية الروسية بعد الآن".وحاول التكتل شل اقتصاد الكرملين ووقف التدخل الروسي في أوكرانيا بأربع جولات غير مسبوقة من العقوبات تستهدف الشركات والأثرياء والبنوك الروسية.