بورصة موسكو تحظر البيع على المكشوف لأسهم 30 شركة كبرى

أعلنت بورصة موسكو للأوراق المالية حظر عمليات البيع على المكشوف لأسهم بعض الشركات الكبرى، في خطوة قد تشير إلى قرب إعادة فتح البورصة التي تم إغلاقها منذ بداية الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لبورصة موسكو القول إن المستثمرين لن يسمح لهم بالمراهنة على تراجع سعر أسهم حوالي 30 شركة روسية منها جازبروم العملاقة للغاز الطبيعي ولوك أويل للنفط وبنك سبيربنك ونوريلسك نيكل للتعدين وروسنفط للنفط وبعض السندات الدولية، ودخل القرار حيز التطبيق اعتبارا من اليوم .

والبورصة الروسية مغلقة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وهي أطول فترة يتم فيها غلق البورصة في تاريخ روسيا الحديث، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الروسي من العقوبات الدولية التي تحد من قدرة البلاد على الوصول إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي واستخدام نظام التعاملات المصرفية الدولي سويفت.