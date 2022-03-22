"السوق المالية" : مراجعة وتحسين آلية الإدراج المباشر في 2022

قال محمد القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، إن "السوق المالية" تعمل على مراجعة وتحسين آلية الإدراج المباشر خلال هذا العام.

وأضاف خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى السوق المالية السعودية 2022 أمس في الرياض أن "الهيئة تعمل على أن تكون السعودية مركزا عالميا في المالية الإسلامية والتمويل المستدام".

ولفت القويز إلى أن مجالات الأولوية لهيئة السوق المالية في العام المقبل، تتمثل في التركيز على خمسة مجالات هي: سوق الأسهم والدين، وإدارة الأصول، والتمويل المستدام، والمالية الإسلامية والبنية التحتية للسوق المالية، بما في ذلك إطلاق المنتجات في سوق المشتقات المالية".

وبشأن نظام الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المملكة، قال القويز : "تتميز ثماني من أصل أكبر عشر شركات في السوق المالية السعودية من حيث القيمة السوقية بأنها تتبنى بالفعل نظاما للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة".

وأوضح القويز، أن الهيئة قامت بتطوير خدمات ومنتجات مختلفة مثل الأسهم والديون والأصول والتمويل الإسلامي، مبينا أن السوق السعودية شهدت المزيد من الاستثمارات والمشاركين من المستثمرين والشركات الأجنبية، إذ إن أهم ما يميز السوق السعودية السيولة والحجم.

وأشار القويز إلى تزايد عمليات إدراج الشركات حيث إنها إشارات إيجابية، موضحا أن هناك تغييرا في عدد المتقدمين بطلبات الإدراج في السوق، إضافة إلى تغير في أعداد الشركات وأيضا مستشاري السوق والاكتتابات.

بدوره، أكد محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية، وجود 70 عملية إدراج قيد الإجراء في تداول وهيئة السوق المالية، مبينا أن السوق المالية ستشهد زخما قويا من عمليات الطرح العام الأولي خلال الفترة المقبلة.

من جهته، توقع المهندس خالد الحصان الرئيس التنفيذي لمجموعة "تداول" السعودية إطلاق أكثر من منتج في سوق المشتقات المالية خلال هذا العام، مبينا أن الشركة قد بدأت بمنتج واحد في سوق المشتقات، بينما المنتج الثاني سيتم إطلاقه خلال هذا العام.

وأشار إلى أنه سيجري إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة خلال الربع الثاني من 2022.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أمس عقب إعلان شركة مجموعة تداول السعودية القابضة نيتها إطلاق حزمة من التحسينات التي ستطلق في نيسان (أبريل) المقبل خلال ملتقى السوق المالية في الرياض.

وقال في رد على سؤال "الاقتصادية" حول الهدف من هذه التحسينات: إن التحسينات ستعطي الشركة التفعيل بكل أريحية لإطلاق منتجات إضافية في سوق المتشقات، مشيرا إلى أن سوق المشتقات اليوم بطبيعتها معقدة تحتاج إلى فهم كبير، حيث تعمل الشركة بشكل كبير لزيادة الوعي في هذا المنتج، لأنه ليس جديدا على السوق السعودية فقط بل على المنطقة بشكل كامل.

ويأمل الحصان مع إعلان حزمة مع التحسينات التي أعلنتها الشركة بالعمل مع الشركات الأعضاء في السوق لتفعيل البيع على المكشوف لخدمة العملاء.

وقال المهندس الحصان: من المتوقع إدراج ما بين ثماني إلى عشر شركات في سوق العقود المستقبلية قبل نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وهذه تشكل المرحلة الأولى لإطلاقها، مبينا أنه سيكون على الشركات المتوافرة فيها المعايير الأساسية من سيولة بحجم المستثمرين في السوق.

ونفى المهندس الحصان محدودية طرح هذا الإدراج في هذه السوق، بل العكس لا يوجد حد أعلى في عدد الشركات للدخول في العقود المستقبلية.

وأكد المهندس الحصان، أن المرحلة الأولى من الإدراج المزدوج تم الانتهاء منها وهي التشريعات، حيث تتيح دخول الشركات في الإدراج بلا شك.

كما نفى المهندس الحصان طلبات لشركات للطرح المزدوج بشكل رسمي، بل يوجد هناك حديث مع مجموعة من الشركات الخليجية وهي في مراحل متقدمة، مضيفا: "نتمنى أن ينتج عنها طلب رسمي لهيئة السوق المالية وتداول للإدراج المزدوج"، مبينا أن الشركة تتطلع هذا العام إلى أن يكون موضوع الإدراج قد تحقق.

وأعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة اليوم نيتها إطلاق حزمة من التحسينات من خلال شركاتها التابعة تداول السعودية، ومركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة"، ومركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" وذلك لتطوير البنية التحتية لخدمات ما بعد التداول وسيتم تطبيقها اعتبارا من 3 نيسان (أبريل) 2022.

وتعد هذه التحسينات الأكبر من نوعها في تاريخ السوق المالية السعودية وتهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات المالية وتقديم منتجات جديدة.

كما تهدف هذه التحسينات إلى تعزيز البنية التحتية لخدمات التداول وما بعد التداول التي من شأنها أن تسهم في تعزيز وصول المستثمرين إلى السوق المالية السعودية كجزء من الجهود الرامية إلى تطوير سوق مالية متقدمة في السعودية.

يهدف إطلاق هذه التحسينات الهيكلية إلى تزويد المستثمرين بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية بما يمكنهم من الوصول إلى أدوات مالية جديدة ومتنوعة لإدارة المخاطر والاستفادة من تحركات السوق، وضمن إطار مساعي الشركات التابعة لمجموعة تداول السعودية لتقليل المخاطر النظامية وتعزيز كفاءة السوق، ويسهم بدوره في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية جذابة.

وستقدم هذه الحزمة من التحسينات عبر تحقيق الفائدة المثلى من نموذج أعمال المجموعة المتكامل من خلال الشركات التابعة لها التي تشمل كلا من تداول السعودية، ومركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة"، ومركز إيداع الأوراق المالية "إيداع".

ومن المتوقع أن يكون لهذه التحسينات أثر إيجابي في الكفاءة التشغيلية للمجموعة والشركات التابعة لها، وستقوم المجموعة بإعلان أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص في حينها إن وجدت.

وقال الحصان، إن عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين ارتفع خلال العام الماضي إلى أكثر من 2650 مستثمرا بزيادة 14 في المائة على 2020.

وأضاف الحصان، أن "تكامل الجهات الحكومية كان له الأثر البالغ في زيادة زخم الإدراجات في السوق من خلال تقديم الدعم لتحفيز الشركات في الإدراج في السوق السعودية".

وأوضح أن" لجنة تحفيز القطاع الخاص على الإدراج أسهمت في تذليل المعوقات وإدراج شركات في مختلف القطاعات"، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في جذب السوق لمختلف المصدرين وتوفير بيئة استثمارية تلبي احتياجات المستثمرين.