35 % من التجارة الخارجية السعودية مع 3 دول آسيوية .. 566.2 مليار ريال في 2021

عززت السعودية من تجارتها مع الدول الشريكة لها خلال العام الماضي 2021، ولا سيما بعد تخفيف قيود مواجهة الجائحة عالميا، لتستفيد من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الصادرات غير النفطية وفتح أسواق جديدة لها.ويعكس ذلك وبشكل واضح، نمو حجم التجارة السعودية مع الصين والهند وكذلك اليابان، أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للمملكة، 38.1 في المائة خلال 2021.وشكل حجم التجارة الخارجية بين السعودية والدول الثلاث نحو 35 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة خلال العام الماضي.وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، فإن حجم التجارة بين السعودية والدول الآسيوية الثلاث بلغ نحو 566.2 مليار ريال بما يعادل 151 مليار دولار، مقارنة بنحو 410 مليارات ريال (109.3 مليار دولار) لعام 2020.وزاد حجم تجارة السعودية الخارجية خلال العام الماضي 39 في المائة لتصل إلى 1.62 تريليون ريال (433.4 مليار دولار)، مدعومة بارتفاع قوي للصادرات السلعية تجاوز 60 في المائة، وكذلك نمو الواردات بنحو 12 في المائة.وسجلت السعودية فائضا تجاريا خلال عام 2021 بقيمة 469.95 مليار ريال، وهو يزيد بمرتين ونصف مقارنة بعام 2020 والبالغة 134.5 مليار ريال.وبحسب الرصد، جاءت الدول الآسيوية الثلاث في قائمة أكبر عشرة شركاء للسعودية خلال 2021، حيث كانت الصدارة للصين بقيمة 309 مليارات ريال، ما يشكل 19 في المائة من التجارة السعودية الخارجية.فيما حلت الهند ثانيا بحجم تجارة بلغ نحو 132 مليار ريال يشكل 8.1 في المائة، ثم اليابان بحجم تجارة 125 مليار ريال يعادل 7.7 في المائة.وسجلت السعودية فائضا تجاريا كبيرا مع الدول الثلاث، حيث بلغ الفائض التجاري مع الصين ما يقرب من 76 مليار ريال، و73 مليار ريال مع الهند، وكذلك فائض مع اليابان قرب 78 مليار ريال.ليشكل مجموع تلك الفوائض 48 في المائة من إجمالي الفائض التجاري الخارجي للسعودية في عام 2021.وحول بقية الشركاء التجاريين، فإن الولايات المتحدة تأتي في المرتبة الرابعة في قائمة أكبر عشرة شركاء تجاريين مع السعودية وذلك بقيمة 111.4 مليار ريال مشكلة 6.9 في المائة من إجمالي التجارة السعودية الخارجية.وتأتي الإمارات في المرتبة الخامسة بحجم تجارة بلغ 105.2 مليار ريال، ثم كوريا الجنوبية بـ99.3 مليار ريال.في حين بلغت التجارة مع مصر 54.4 مليار ريال في المرتبة السابعة وبنمو 87.5 في المائة حيث يعد النمو في حجم التجارة هو الأكبر من بين الشركاء العشرة الكبار، حيث يعكس النمو سعي الدولتين إلى إبراز الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة من خلال استراتيجية مجلس الأعمال السعودي - المصري.بعد ذلك تأتي كل من البحرين وإيطاليا وسنغافورة بحجم تجارة 36.1 مليار ريال و35.8 مليار ريال و32.7 مليار ريال على الترتيب.وبذلك يبلغ حجم التجارة السعودية مع أكبر عشرة شركاء نحو 1.04 تريليون ريال مشكلين 64 في المائة من حجم تجارة السعودية الخارجية لعام 2021.وحدة التقارير الاقتصادية