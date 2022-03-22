البيت الأبيض: تحرك مشترك لتقليل اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم إن الرئيس جو بايدن سيعلن عن تحرك مشترك بشأن تعزيز أمن الطاقة في أوروبا وخفض اعتماد القارة على النفط والغاز الطبيعي من روسيا.

ويسافر بايدن إلى بروكسل الخميس المقبل، حيث سيجتمع مع شركاء حلف شمال الأطلسي وقادة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى وزعماء الاتحاد الأوروبي.

وأضاف سوليفان أن بايدن سيعمل خلال الزيارة مع الحلفاء على تعديلات طويلة المدى في وضع قوات حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المزيد من العقوبات ضد روسيا وتشديد الإجراءات الحالية الخميس

