"اس اند بي جلوبال" تعلق خدماتها للعملاء المشمولين بالعقوبات في روسيا وروسيا البيضاء

قالت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني في بيان إنها علًقت كل الخدمات والمنتجات للعملاء الخاضعين للعقوبات في روسيا وروسيا البيضاء، بحسب "رويترز" .

وأضافت الوكالة أنه في ضوء العقوبات الأخيرة فإنها "تعلًق تقديم كل منتجاتنا وخدماتنا للعملاء الذين تشملهم القيود بأثر فوري."