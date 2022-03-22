أنت هنا

أخبار اقتصادية- عالمية

"اس اند بي جلوبال" تعلق خدماتها للعملاء المشمولين بالعقوبات في روسيا وروسيا البيضاء

"اس اند بي جلوبال" تعلق خدماتها للعملاء المشمولين بالعقوبات في روسيا وروسيا البيضاء

الاقتصادية من الرياض

قالت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني في بيان إنها علًقت كل الخدمات والمنتجات للعملاء الخاضعين للعقوبات في روسيا وروسيا البيضاء، بحسب "رويترز" .
وأضافت الوكالة أنه في ضوء العقوبات الأخيرة فإنها "تعلًق تقديم كل منتجاتنا وخدماتنا للعملاء الذين تشملهم القيود بأثر فوري."

إنشرها

أضف تعليق

﻿

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية