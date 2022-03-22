وزيرتا التجارة الأمريكية والبريطانية تجتمعان لبحث رسوم الصلب

قال مصدران مطلعان لـ"رويترز" إن وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو ستجتمع مع نظيرتها البريطانية آن ماري تريفيليان لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق محتمل لرفع الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم.

وتزور تريفيليان بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية ليومين من المحادثات مع الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي. وقالت أمس الاثنين إن الجانبين يحققان تقدما جيدا في محادثات الصلب، التي تقودها وزارة التجارة.

وقال أحد المصدرين إن تريفيليان وريموندو من المتوقع أن تضعا اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن الرسوم الجمركية أثناء اجتماعهما.

ولم يتسن على الفور الاتصال بممثلين لوزارة التجارة الأمريكية للحصول على تعقيب.

وفي مقابلة مع صحيفة ديلي ميل نُشرت في وقت متأخر أمس الاثنين، قالت تريفيليان إنها تعتقد أن اتفاقا بشأن الرسوم الجمركية قد يمهد الطريق إلى استئناف المفاوضات الرسمية حول اتفاقية للتجارة الحرة جرى تجميد عندما تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن المنصب في يناير كانون الثاني 2021 ، بحسب "رويترز" .

وذكرت الصحيفة أن من المتوقع أن توافق الولايات المتحدة على رفع الرسوم الجمركية على صادرات الصلب والألومنيوم البريطانية السارية منذ 2018، على أن تتخلى بريطانيا عن رسوم جمركية انتقامية فرضتها على بضائع أمريكية.