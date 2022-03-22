اتحاد التجارة الألماني لا يتوقع نقصا في المواد الغذائية رغم الحرب في أوكرانيا

لا يتوقع اتحاد التجارة الألماني نقصا في إمدادات المواد الغذائية بألمانيا رغم الحرب في أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الاتحاد، بيورن فروم، في تصريحات للقناة الثانية في التلفيزيون الألماني (زد دي إف): "ليس علينا الترشيد على نحو كبير، هناك مواد غذائية كافية لكل السكان"، مضيفا أنه ليس هناك حاجة أيضا للتكالب على الشراء، وقال: "اشتر فقط ما تحتاجه الآن، عندها سيكون هناك ما يكفي للجميع".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يجب على المتاجر الكبرى أن تحد من مبيعات بعض المنتجات التي يرتفع الطلب عليها حاليا، مثل زيت عباد الشمس أو الدقيق، قال فروم: "هذا أمر معقول في الوقت الحالي حيث قد يشتري الناس أكثر مما يحتاجون إليه حقا بسبب الخوف والذعر".

وأوضح فروم أنه على الرغم من حظر روسيا لتصدير الحبوب، فلن تكون هناك مشكلة في إمدادات الحبوب في ألمانيا على المدى المتوسط، موضحا أنه يتم إنتاج وحصاد ما يكفي منه في ألمانيا، مشيرا في المقابل إلى أن الوضع يختلف بالنسبة لزيت عباد الشمس، حيث إن أوكرانيا أهم مورد له، وقال: "بالنسبة لهذا الزيت على وجه الخصوص، زيت عباد الشمس، سيكون الأمر صعبا خلال الأشهر المقبلة".