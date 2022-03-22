اكتتاب "سهل": تغطية المؤسسات 50 مرة .. و20 ريالا سعر السهم

أعلنت شركة الرياض المالية اليوم نيابة عن الشركة السعودية لتمويل المساكن ("الشركة" أو "سهل") بصفتها مستشار مالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي ("الطرح") عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي بـ (20) ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة تغطية بلغت 50 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الاحد الموافق 27/03/2022م والتي ستستمر لغاية يوم الثلاثاء الموافق 29/03/2022م، حيث تم تخصيص (3,000,000) سهم عادي تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.