تشكيل «الحلم الآسيوي» برئاسة الفيصل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تشكيل مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي، خلال الفترة من 2021 حتى 2025 برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.وضم المجلس في عضويته كلا من تيموثي فوك رئيس اللجنة الأولمبية في هونج كونج، واللواء كيف ساميث رئيس اتحاد آسيان لكرة القدم، حيث يأتي تشكيل مجلس أمناء المؤسسة بالاعتماد على الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الأعضاء، الذين يمتلكون خبرات تمتد لعقود في مجال الإدارة الرياضية والخدمة العامة وإدارة الأعمال إلى جانب العمل الخيري، حيث سيتولى المجلس إعداد الاستراتيجيات وإدارة برامج التمويل التي تقدمها مؤسسة الحلم الآسيوي.ورحب الشيخ سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي وراعي مؤسسة الحلم الآسيوي، برئيس وأعضاء مجلس الأمناء، وقال "تم تأسيس مؤسسة الحلم الآسيوي بهدف أساسي يتمثل في قيادة طموحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل الاستفادة من قوة كرة القدم لتحقيق التأثير الإيجابي في المجتمعات الهشة في أرجاء قارة آسيا كافة، يمتلك أعضاء مجلس الأمناء خبرات واسعة ومتنوعة، ويسرني ويشرفني باسم أسرة كرة القدم الآسيوية الترحيب بهم في مؤسسة الحلم الآسيوي".وسيقوم رئيس وأعضاء مجلس الأمناء بدور محوري لضمان مواصلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات ناجحة في مجال المسؤولية الاجتماعية، تتوافق مع المبادئ الأساسية في مؤسسة الحلم الآسيوي، وهي حماية الأطفال، التعليم والاندماج الاجتماعي.الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مؤسسة الحلم الآسيوي في آذار (مارس) 2017، وهي تواصل العمل على تمكين وتعزيز المجتمعات الهشة في جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي ضمن خمسة اتحادات إقليمية، وذلك بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات والمنظمات غير الربحية الشهيرة على المستويين الدولي والمحلي.