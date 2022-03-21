"ذيب" توزع أكثر من 23 مليون ريال على المساهمين عن الربع الرابع من 2021

أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات اليوم عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2021م، باجمالي 23,220,000 ريال.

وتبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 43,000,000 سهم، بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.54 ريال سعودي عن كل سهم.

يذكر أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية تبلغ % 5.4.