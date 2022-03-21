أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات اليوم عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2021م، باجمالي 23,220,000 ريال.
وتبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 43,000,000 سهم، بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.54 ريال سعودي عن كل سهم.
يذكر أن نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية تبلغ % 5.4.
"ذيب" توزع أكثر من 23 مليون ريال على المساهمين عن الربع الرابع من 2021
أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات اليوم عن توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2021م، باجمالي 23,220,000 ريال.
أضف تعليق