تداول السعودية تعلن عن صيانة المؤشرات للربع الأول 2022

أعلنت تداول السعودية عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو) وذلك من بداية التداول في يوم الاحد 24/08/1443هـ الموافق 27/03/2022م. كما سيتم إضافة أسهم الشركات التالية الى مؤشرات السوق:
1- شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر المواد الأساسية.
2- شركة علم، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر التطبيقات وخدمات التقنية.
3- شركة دار المعدات الطبية والعلمية، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر الرعاية الصحية.
4- شركة الدواء للخدمات الطبية، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر تجزئة الأغذية.
5- شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).
6- شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).
7- شركة الوسائل الصناعية، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).
8- شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).
9- شركة جاز العربية للخدمات، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).
10- شركة العبيكان للزجاج، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).
11- شركة رؤوم التجارية، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).
12- شركة المركز الآلي السعودي، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).
13- شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).
14- شركة مصنع مياه الجوف الصحية، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).
15- الشركة الطبية العربية العالمية القابضة، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).
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