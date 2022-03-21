الصين: زيادة قدرة الطاقة الشمسية 3 أضعاف خلال 2022

أظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة الوطنية للطاقة في الصين أن البلاد أضافت 10.86 جيجا واط من قدرة الطاقة الشمسية في أول شهرين من العام الجاري، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مقدار العام السابق.

وذكرت بلومبرج أن الإدارة الوطنية للطاقة أفادت بأن الصين أضافت 5.73 جيجا واط من قدرة طاقة الرياح في يناير وفبراير.

يشار إلى أنه من المتوقع أن تضيف الصين ما يصل إلى 90 جيجا واط من قدرة الطاقة الشمسية العام الجاري فيما تدفع البلاد من أجل بناء ضخم للطاقة المتجددة في المناطق الصحراوية ووضع ألواح شمسية على أسطح البنايات.