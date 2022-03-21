بعد مراقبتها لـ 60 عام.. بافيت يستحوذ على شركة تأمين بـ 11.6 مليار دولار

بعد مراقبتها لمدة 60 عاما، أعلن وارن بافيت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي صباح اليوم عن موافقة شركته على شراء شركة التأمين أليجاني مقابل 11.6 مليار دولار (848.02 دولار للسهم الواحد نقدا)، ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأخير من هذا العام.

الصفقة تمثل أكبر عملية استحواذ لبيركشاير منذ 2016 عندما اشترى التكتل شركة بريسيشن كاستبارتس الصناعية مقابل 37 مليار دولار، بما في ذلك الديون.

وبحسب "سي إن بي سي" قال وارن بافيت رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير، في بيان: "ستكون بيركشاير المنزل الدائم المثالي لشركة أليجاني، شركة راقبتها عن كثب لمدة 60 عاما".

وأشاد جوزيف براندون الرئيس التنفيذي لشركة أليجاني بالصفقة باعتبارها "صفقة رائعة لأصحاب أليجاني وشركاتها وعملائها وموظفيها"، مشيرا إلى أن "قيمة هذه الصفقة تعكس جودة الشركة وهي نتاج العمل الجاد والمثابرة والتصميم لفريق أليجاني على مدى عقود".

صفقة الاستحواذ قد تفاجئ بعض المساهمين في بيركشاير، حيث أعرب بافيت وساعده الأيمن - نائب رئيس مجلس الإدارة تشارلي مونجر - عن إحباطهما في بحثهما عن عملية استحواذ كبيرة، وفي رسالته السنوية لعام 2022 إلى المساهمين، قال بافيت إنه ومونجر لم يجودا سوى القليل الذي يثير اهتمامهما من حيث الصفقات الكبيرة.