ألمانيا ترفض إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة

رفض وزير الاقتصاد روبرت هابيك اقتراح وزير المالية كريستيان ليندنر بشأن القيام بمحاولة جديدة لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وقال هابيك اليوم خلال زيارة لأبو ظبي إن هذا ليس ما ينتظره الأمريكيون ولن يؤدي إلى أي شيء على المدى القصير.

وذكر هابيك أنه خلال زيارته الأخيرة لواشنطن تحدث مع وزيرة التجارة الأمريكية، مشيرا إلى أن هناك عنصرا أفضل وأبسط وأكثر نجاحا، ألا وهو مجلس التجارة والتكنولوجيا، وقال: "يجب أن نوسع ذلك، أي التفاعل في التجارة وفي التنظيم التقني وهذا ما نحتاجه. لكننا نستغرق في ذلك فترة طويلة".

وأوضح هابيك أن الشراكة عبر الأطلسي، التي تبرز بقوة جديدة، وجدت أداتها، وقال: "استخدام هذه الأداة وحمايتها وتوسيعها هو المطلوب اليوم .. هذا هو بالضبط ما ينتظره الأمريكيون .. يجب ألا ننخرط الآن في نقاش أيديولوجي يعرقل الطريق أمام التفاهم التعاوني الذي نبنيه".

وكان ليندنر قد دعا إلى محاولة جديدة لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وقال الوزير في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في إشارة إلى هجوم روسيا على أوكرانيا: "خاصة الآن في الأزمة، يظهر مدى أهمية التجارة الحرة مع شركاء في العالم يشاركوننا قيمنا. يجب أن نتعلم من تجارب محادثات الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي".

وتم تعليق اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية - الأمريكية (TTIP) (الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي) في عام 2016.