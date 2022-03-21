"تاسي" يتخلى عن مكاسبه ويتحول للمنطقة الحمراء وسط تداولات 10.6 مليار ريال

تحولت الأسهم السعودية بنهاية جلسة اليوم الإثنين للمنطقة الحمراء وبأكثر من 40 نقطة، بعدما سجل المؤشر العام مكاسب تجاوزت 85 نقطة مطلع التعاملات، وسط عمليات جني أرباح طالت أسهم البنوك والمواد الاساسية وكذلك الطاقة.

وتراجع المؤشر العام بنهاية تعاملات اليوم بـ 44 نقطة أو ما يعادل 0.3 في المائة، ليغلق عند مستوى 12832 نقطة، فيما بلغت السيولة المتداولة 10.6 مليار ريال، وهي تزيد عن الجلسة السابقة البالغة 8.3 مليار ريال.

وتركزت سيولة الجلسة على سهم البنك الاهلي السعودي، تلاه مصرف الراجحي ثم مصرف الإنماء، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 211.83 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 416.4 ألف صفقة.

ويأتي تراجع المؤشر العام بضغط من هبوط سهم البنك السعودي الفرنسي 3.9 في المائة وهو أكبر هبوط يومي خلال العام الجاري، تلاه مصرف الإنماء 2.3 في المائة، ثم مصرف الراجحي المتراجع 0.4 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 56 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها تنمية المرتفعة 5.1 في المائة، تلاه هرفي للأغذية 3.8 في المائة.

كذلك صعدت أسهم اللجين والحمادي والدواء وكذلك المتقدمة بحدود 3 في المائة، وأعلنت الاخيرة عن الموافقة على توصية مجلس الإدارة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية بمعدل سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم مملوكة.

في المقابل، هبطت أسهم 146 شركة تصدرها سهم بتروكيم بعدما هبط 5.3 في المائة، تلاه المجموعة السعودية 4.7 في المائة ثم كل من وقت اللياقة ووفرة بتراجعات بواقع 4.1 و3.9 في المائة على الترتيب.