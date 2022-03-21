انخفاض أرباح "المنجم" إلى 166 مليون ريال في 2021

أعلنت شركة المنجم للأغذية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2021-12-31 حيث حققت أرباح تقدر بـ 166 مليون ريال مقارنة بأرباح بـ 229 مليون ريال للعام الذي سبقه بانخفاض مقداره نحو 27%.

وانخفض صافي الربح للعام الحالي بنسبة 27.7% ليصل إلى 166.1 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام السابق بسبب العوامل الرئيسة التالية:

- انخفاض مجمل الربح بنسبة 9.5% ليبلغ 441.4 مليون ريال سعودي مقارنة بالعام السابق بسبب تركز البيع في قنوات التجزئة خصوصا في النصف الأول من العام السابق وانخفاض هامش مجمل الربح بشكل عام مع عودة الشركة إلى تقديم الحسومات، والتي توقفت إلى حد كبير خلال العام السابق، إثر تداعيات جائحة كورونا.

- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 1.7% لتصل الى 232 مليون ريال سعودي نتيجة لـ:

- ارتفاع مصاريف التسويق جراء استئناف الأنشطة التسويقية والترويجية خلال العام الحالي، والتي انخفضت على نحوٍ لافت خلال العام السابق بسبب تداعيات جائحة كورونا.

- زيادة مصروف مخصص خسائر الائتمان المتوقعةECL وارتفاع مصروف الزكاة مقارنة بالعام السابق نتيجة ارتفاع قيمة الوعاء الزكوي.

- حصول الشركة على ايرادات اخرى استثنائية في السنة السابقة بلغت 10.3 مليون ريال متعلقة بتعويض من أحد مزودي الخدمات.

على الرغم من ارتفاع الايرادات بـمعدل 1.5%.