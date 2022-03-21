احتساب نسبة التذبذب لسهم "المتقدمة" على أساس سعر 68.90 ريال

وافقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة المتقدمة للبتروكيماويات على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 68.90 ريال لهذا اليوم الإثنين ، و إلغاء الأوامر القائمة. كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء 20/08/1443 هـ الموافق 23/03/2022 م

وسيكون زيادة رأس مال الشركة وفقا لما يلي:

- إجمالي مبلغ الزيادة: (435,266,000) ريال سعودي.

- رأس المال قبل الزيادة: (2,164,734,000) ريال سعودي.

- رأس المال بعد الزيادة: (2,600,000,000) ريال سعودي.

- نسبة الزيادة: (20.11%) وذلك بمعدل سهم واحد مجاني لكل خمسة أسهم مملوكة.

- عدد الأسهم قبل الزيادة: (216,473,400) سهم.

- عدد الأسهم بعد الزيادة: (260,000,000) سهم.

- تهدف هذه التوصية إلى دعم قاعدة رأس مال الشركة لتتناسب مع حجم أصول الشركة والتوسعات المستقبلية.

- زيادة رأس المال عن طريق رسملة مبلغ (261,159,600) ريال سعودي من الاحتياطي النظامي ومبلغ (174,106,400) ريال سعودي من الأرباح المبقاة.