تباين أداء البورصات الخليجية .. ومشتريات محلية تصعد بـ "المصرية" 2 %

تباين أداء البورصات الخليجية عند الإغلاق أمس، بينما صعدت السوق المصرية مدفوعة بمشتريات محلية وسط مكاسب سوقية اقتربت من 13 مليار جنيه.وبحسب "رويترز"، خسر المؤشر القطري 0.5 في المائة إلى 13330 نقطة منهيا مكاسب على مدى جلستين بتأثير من تراجع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 1.1 في المائة.واستقر مؤشر مسقط عند 4315 نقطة، وارتفع قطاعا الصناعة والخدمات، حيث صعد الأول 0.29 في المائة، مع صدارة سهم "فولتامب للطاقة" للرابحين بنحو 4.35 في المائة، وارتفع "منتجات الألومنيوم" 2.41 في المائة. وزاد قطاع الخدمات 0.25 في المائة، مدفوعا بارتفاع "أريدو" 1.76 في المائة؛ وسهم "النهضة للخدمات" 0.93 في المائة.وزاد مؤشر البحرين 0.5 في المائة إلى 1976 نقطة. وارتفع قطاع المواد الأساسية مع صعود سهم "ألبا" 3.8 في المائة.واستقر مؤشر الكويت عند 8690 نقطة. وتراجعت ستة قطاعات بصدارة الخدمات الاستهلاكية بانخفاض 0.79 في المائة، بينما ارتفع ستة قطاعات أخرى تصدرها الرعاية الصحية بنمو معدله 3.65 في المائة، في حين استقر قطاع المنافع وحيدا.وفي القاهرة، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري مرتفعا 2.3 في المائة إلى 10974 نقطة، مع صعود معظم الأسهم المدرجة على المؤشر، ومنها سهم البنك التجاري الدولي، الذي صعد 3.9 في المائة.وربح رأس المال السوقي خلال جلسة أمس نحو 12.63 مليار جنيه، ليغلق على 708.33 مليار جنيه، مقابل 695.69 مليار جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي.واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى الشراء، مسجلين صافيا بيعيا نحو 105.33 مليون جنيه. فيما اتجهت تعاملات العرب نحو البيع مسجلين صافيا بلغ 26.03 مليون جنيه. كما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع في الأسهم، مسجلين صافيا بلغ 79.29 مليون جنيه.