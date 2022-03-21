الأسهم السعودية تصعد إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2006 .. والسيولة دون المتوسط الشهري

ارتفعت الأسهم السعودية 106 نقاط بنحو 0.8 في المائة لتغلق عند 12875 نقطة في أعلى مستوياتها منذ منتصف 2006، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" بنحو 0.9 في المائة بنحو 17 نقطة.الأداء الإيجابي لم يصاحبه ارتفاع في السيولة، حيث انخفض النشاط بنحو النصف لتصل إلى ثمانية مليارات ريال تقريبا وهي دون المتوسط الشهري. وجاء افتتاح السوق بفجوة سعرية عن الجلسة السابقة. حاولت السوق الاقتراب من 13 ألف نقطة إلا أنها تعرضت لضغوط بيع قبل الوصول إليها، ما يجعل السوق في تحد في الوقت الراهن للوصول إلى 13 ألف نقطة، وقدرة السوق في تجاوزها والتماسك أعلى منها قد يدفع السوق إلى مستويات 13250 نقطة. في كل الأحوال مكررات الربحية مرتفعة في وقت لم تكتمل فيه نتائج الشركات السنوية وتقترب من إنهاء الربع الأول من العام الجاري، ما يجعل السوق معرضة لزيادة في التقلبات على المدى القصير.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 12836 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 12919 نقطة رابحا 1.2 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 12875 نقطة رابحا 106 نقاط بنحو 0.8 في المائة. وتراجعت السيولة 50 في المائة بنحو 8.4 مليار ريال لتصل إلى 8.3 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 46 في المائة بنحو 157 مليون سهم متداول لتصل إلى 188 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 19 في المائة بنحو 86 ألف صفقة لتصل إلى 359 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الاتصالات" بنحو 1.7 في المائة، يليه "التأمين" بنحو 0.9 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 0.6 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الطاقة" بنحو 2.8 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنحو 1.4 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 1.4 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 25 في المائة بقيمة 2.1 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 20 في المائة بقيمة 1.6 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 14 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "صادرات" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 360.20 ريال، يليه سهم "الصناعات الكهربائية" بنحو 8.4 في المائة ليغلق عند 28.50 ريال، وحل ثالثا سهم "أنعام القابضة" بنحو 6 في المائة ليغلق عند 84 ريالا. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "اتحاد اتصالات" بنحو 4.6 في المائة ليغلق عند 41.05 ريال، يليه سهم "بوبا العربية" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 174.60 ريال، وحل ثالثا سهم "بن داود" بنحو 2.4 في المائة ليغلق عند 93.20 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 989 مليون ريال، يليه سهم "الإنماء" بقيمة 910 ملايين ريال، وحل ثالثا سهم "الراجحي" بقيمة 500 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية