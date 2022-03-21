3 مذكرات لتحويل موانئ المملكة إلى «ذكية» .. جدة والدمام مرحلة أولى

قال عمر بن طلال حريري رئيس الهيئة العامة للموانئ، إن الموانئ السعودية ستدخل في مرحلة جديدة من تطوير أعمالها بالبدء في التحول إلى موانئ ذكية مؤتمتة من خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بتطبيقاتها المتقدمة، والاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات الجيل الخامس، بهدف رفع كفاءة الأداء التشغيلي لشبكة الموانئ السعودية وتطوير منظومة النقل البحري لتعزيز حضور المملكة على خريطة الخدمات اللوجستية العالمية.

وأضاف حريري خلال إطلاق مبادرة الموانئ الذكية في الرياض أمس، أن الهيئة ستعمل على إطلاق جديد لنظام مجتمع الموانئ خلال الفترة المقبلة لتحسين تجربة المستفيد في الموانئ السعودية.

وفي رد على سؤال "الاقتصادية"، حول عدد الموانئ التي ستتحول من تقليدية إلى ذكية والتكلفة المالية لتحويلها، أكد أن الهيئة تعتزم تحويل ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام إلى ميناءين ذكيين كمرحلة أولى، في حين ستعمل على تحويل باقي الموانئ في محطات الحاويات خلال المراحل المقبلة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على أكثر من 160 مشروعا لتحقيق المستهدفات التي من أهمها وصول الطاقة الاستيعابية إلى 40 مليون حاوية بحلول 2030، وزيادة الحصة السوقية للمسافن إلى 45 في المائة إقليميا ونسبة إشغال الموانئ إلى 70 في المائة.

وأفاد رئيس الهيئة العامة للموانئ، بأن الموانئ السعودية تمثل العصب الرئيس للتنمية في المملكة لدورها الحيوي في خدمة التجارة وتوفير المنتجات ودعم سلاسل الإمداد خاصة أن هذه الموانئ تستحوذ على أكثر من 90 في المائة من حركة البضائع من وإلى مناطق مختلفة.

من جهته، قال حمدي ناظرة نائب الرئيس التنفيذي في شركة بوابة البحر الأحمر، إن هناك خططا مستقبلية بين الشركة والهيئة العامة للموانئ للوصول إلى طاقة استيعابية تبلغ تسعة ملايين حاوية بحلول 2030، وقيمة استثمارية تبلغ 6.6 مليار ريال إضافة إلى ما تم ضخه في السابق.

وكانت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، قد أطلقت أمس، مبادرة الموانئ الذكية التي تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية، وذلك بحضور المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، والمهندس عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعمر حريري رئيس الهيئة العامة للموانئ، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة في المبادرة التي تضم نخبة من الشركات السعودية والعالمية الرائدة في القطاع التقني واللوجستي.

ووقعت الهيئة العامة للموانئ خلال حفل إطلاق مبادرة الموانئ الذكية، ثلاث مذكرات تفاهم رباعية الأطراف مع كل من stc وشركتي أريكسون وهواوي، والشركة السعودية العالمية للموانئ SGP وشركة محطة بوابة البحر الأحمر، وشركة موانئ دبي العالمية، وذلك بهدف جعل الموانئ السعودية سباقة في تطبيق التقنيات الحديثة وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تداول البضائع وخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجستية ومجال صناعة النقل البحري، وتعزيز دور المملكة الريادي لقطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وبموجب الاتفاقيات الثلاث، سيتعاون الأطراف في تسريع وتمكين تنفيذ الاستخدامات الجديدة لتقنية الجيل الخامس في القطاع اللوجستي والتشغيل بغرض المساهمة في أتمتة عمليات الموانئ ومبادرات الأتمتة الأخرى، وكذلك التعاون في تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير خدمات البنية التحتية والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وخدمات التطبيقات، والمنصات.

وستعمل الهيئة العامة للموانئ مع شركائها على تفعيل منهجية الابتكار والبحث والتطوير للتقنيات الناشئة، بدءا من مرحلة إنتاج الأفكار الإبداعية إلى مرحلة وضع التصور الفني ودراسة الجدوى للأفكار القابلة للتطبيق التي سينتج عنها منتجات وحلول ستسهم في الارتقاء بالمنظومة التشغيلية ورفع جودة الأداء لشبكة الموانئ السعودية.

وقال عمر حريري رئيس الهيئة العامة للموانئ خلال كلمته في حفل إطلاق المبادرة: إن الموانئ السعودية تلعب دورا محوريا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16 إلى 50 في المائة، خصوصا أن الموانئ تستحوذ على أكثر من 90 في المائة من حركة الصادرات السعودية، التي تشكل محورا مؤثرا في تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن التحول إلى الموانئ الذكية سيسهم بشكل غير مسبوق في تحفيز وجذب الاستثمارات في قطاعات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية وتنمية حركة الصادرات والواردات السعودية من وإلى الأسواق المحلية والعالمية.

وأشار رئيس "موانئ" إلى أن مبادرة الموانئ الذكية هي إحدى ثمار الاستراتيجية المؤسسية للهيئة العامة للموانئ التي تم إطلاقها خلال الأشهر القليلة الماضية، التي تنبثق أهدافها من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030 في تنمية قطاع بحري مزدهر ومستدام وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. ولفت إلى أن مبادرة الموانئ الذكية ستسهم في تحقيق ريادة المملكة في الحفاظ على البيئة البحرية، من خلال الاعتماد الطاقة النظيفة والمتجددة، وتبني أحدث المعدات التكنولوجية في جميع العمليات التشغيلية في الموانئ السعودية.

من جهته، قال المهندس عليان الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc: تلتزم stc بدورها كشركة وطنية وأكبر ممكن رقمي في المنطقة عبر توفير الحلول التقنية المتقدمة لشركائنا في القطاعات المختلفة، وتأتي هذه الاتفاقية لتحويل الموانئ السعودية إلى موانئ ذكية تعمل بتقنيات الجيل الخامس، ضمن استراتيجية stc "تجرأ" لتمكين التحول الرقمي في مختلف المجالات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة التي تقع عند ملتقى ثلاث قارات، وتعزيز الاستثمار في خدمات الربط الدولي ومراكز البيانات، لاستخلاص القيمة من الأصول المتعددة والخدمات والتقنيات المتقدمة للمجموعة.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ تسعى ضمن استراتيجيتها المؤسسية إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4.01، إضافة إلى تحقيق تقدم في ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة الـ49 إلى المرتبة العاشرة عالميا وضمان ريادتها إقليميا، في خطوة تهدف من خلالها إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر، يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ويمكنها من تحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية.