أرباح «أرامكو» تفوق أكبر 5 شركات طاقة مجتمعة بـ 34 %

تفوقت شركة أرامكو السعودية، بشكل هائل، على أكبر خمس شركات طاقة في العالم خلال عام 2021، حيث تجاوزت أرباحها بمفردها، صافي أرباح الشركات الخمس مجتمعة 34 في المائة.

وشركات النفط الخمس هي إكسون موبيل، شيفرون "الولايات المتحدة"، توتال "فرنسا"، شل "بريطانيا وهولندا"، وبي بي "بريطانيا".

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للشركات، بلغ صافي الربح لشركة أرامكو السعودية 110 مليارات دولار، مقابل 82.4 مليار دولار أرباح الشركات الخمس مجتمعة.

وتوزعت أرباح الشركات الخمس على النحو التالي: 23 مليار دولار لشركة إكسون موبيل، و15.6 مليار دولار لشركة شيفرون، و16 مليار دولار لشركة توتال، و20.1 مليار دولار لشركة شل، و7.6 مليار دولار لشركة بي بي.

وتجاوزت شركة أرامكو السعودية أرباح أقرب منافسيها "شركة إكسون موبيل" خلال العام الماضي 377 في المائة. بينما وصل الفارق إلى 1354 في المائة عند مقارنتها بأرباح شركة بي بي.

واستفادت شركات النفط والطاقة العالمية من تحسن أسعار النفط وزيادة المبيعات نتيجة عودة الطلب الناتج من تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا.

يأتي ذلك بعد أن كانت الشركات نفسها قد تضررت بشكل كبير عام 2020 في ظل تهاوي الطلب على النفط بسبب ذروة الجائحة، ما كبدها خسائر قياسية.

واحتلت شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، صدارة الترتيب بين أكبر شركات العالم ربحية خلال عام 2021.

جاء في القائمة خلف "أرامكو" شركة أبل الشهيرة بهواتف الآيفون بأرباح 94.7 مليار دولار.

ثالثا، شركة بيركشير هاثاواي المملوكة للملياردير الشهير في الأسهم وارن بافيت، بأرباح قيمتها 89.8 مليار دولار.

رابعا، شركة ألفابت "الشركة الأم لجوجل" أشهر محرك بحث في العالم 76 مليار دولار، وخامسا "مايكروسوفت" 61.3 مليار دولار.

في المركز السادس جاء بنك جي بي مورجان الأمريكي 46.5 مليار دولار، ثم شركة موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك "ميتا" بأرباح 36.4 مليار دولار.

ثامنا، عملاق التجارة الإلكترونية الشهير "أمازون" الأمريكية 33.6 مليار دولار، ثم شركة سامسونج للإلكترونيات "كوريا الجنوبية" 32.4 مليار دولار.

في المركز العاشر بنك أوف أمريكا بأرباح قدرها 30.6 مليار دولار في عام 2021.



وحدة التقارير الاقتصادية