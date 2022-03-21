بريطانيا: لم نحل جميع مشكلات الأسر .. سنساعدهم في مواجهة التضخم إذا أمكن

قال ريشي سوناك وزير المالية البريطاني أمس، بينما يستعد لتحديث الميزانية، "إنه سيساعد على الحد من تكاليف المعيشة"، لكنه حذر من أن أزمة أوكرانيا والعقوبات على روسيا ستزيدان مشكلات الاقتصاد.

ووفقا لـ"رويترز"، فرضت بريطانيا وحلفاؤها عقوبات على روسيا، وقفزت أسعار الطاقة في أعقاب الأزمة الروسية - الأوكرانية، ما زاد حدة قفزة في التضخم.

ومن المقرر أن يلقي سوناك الأربعاء بيانا بمناسبة فصل الربيع حول المالية العامة وخططه للضرائب والإنفاق، في وقت يرتفع فيه معدل التضخم إلى 8 في المائة قريبا، ويتجه الاقتصاد إلى التباطؤ بعد انتعاش فترة ما بعد الجائحة.

وردا على سؤال من تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" عما إذا كان يعتزم التدخل ومساعدة الأسر على سداد فواتير الطاقة؟ قال "بالطبع أنا أعتزم، ويمكن للناس أن يحكموا علي من خلال إجراءاتي خلال العامين المنصرمين عندما كان باستطاعتنا فعل شيء".

لكنه أكد أن الحكومة لا يمكنها حل جميع المشكلات، مضيفا "أتمنى أن يكون في مقدوري، لكن لا يمكنني، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقوى التضخمية العالمية الفاعلة".

وقال وزير المالية البريطاني "إنه يتفهم التأثير الذي يتركه ارتفاع الأسعار المستمر في الناس"، لكنه أضاف أن "خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود سيكون معاكسا لهدف دعم أولئك الذين يواجهون أكبر أثر".

وأعلن إجراءات في شباط (فبراير) لتخفيف الأثر الذي تعرضت له الأسر من فواتير الطاقة، لكن الأسعار واصلت الارتفاع منذ ذلك الوقت، ما دفع حكومات أخرى إلى التدخل. وستدعم فرنسا والسويد وقود السيارات بينما تبحث ألمانيا وإيطاليا خططا مماثلة.

وقال سوناك عندما سئل عما إذا كان الاقتصاد يتعرض لخطر الركود بسبب زمة أوكرانيا؟ "إنه لن يتكهن".

وأوضح لتلفزيون "سكاي نيوز"، "ما أريد أن أقوله للناس إنهم يجب أن يشعروا بالثقة بقوة اقتصادنا، لكن التوقعات غير مؤكدة بسبب ما يحدث في أوكرانيا".

وحذر وزير الخزانة البريطاني في تصريحات سابقة، من أن حظر واردات النفط والغاز من روسيا بشكل فوري على مستوى الاتحاد الأوروبي سيتسبب في هزة اقتصادية في أنحاء أوروبا، وسيكبد الاقتصاد البريطاني خسائر تراوح قيمتها في تقديره بين 70 و75 مليار جنيه استرليني.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن مسؤولين بريطانيين، لم تكشف عن هويتهم، القول "إن سوناك أوضح أن قيام الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الغاز والنفط من روسيا بشكل فوري سيدفع الاقتصادات في مختلف أنحاء أوروبا، بما في ذلك الاقتصاد البريطاني، نحو الركود".

وأشار إلى أن هذا الحظر سيتسبب في أضرار للاقتصاد البريطاني تراوح قيمتها بين 70 و75 مليار جنيه استرليني "بشكل فوري"، بما يوازي نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف في تصريحاته، التي أوردتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن وزارة الخزانة البريطانية تنفق بالفعل مليارات لمساعدة الأسر على تحمل تكاليف الطاقة.

واستطرد "سنستمر في مراقبة تأثير التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في تكاليف المعيشة".

وأعلنت المملكة المتحدة في بيان تعليق "تبادل وتقاسم المعلومات الضريبية مع روسيا وبيلاروس"، وذلك في إطار العقوبات المفروضة.