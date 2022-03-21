256 ريالا متوسط إنفاق الفرد الشهري على طلبات تطبيقات التوصيل في السعودية

أظهرت نتائج دراسة مسحية تحليلية أصدرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لسوق الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل في السعودية، بلوغ متوسط الإنفاق الشهري على قيمة الطلب والتوصيل 256 ريالا للفرد الواحد.

وبينت نتائج الدراسة أن متوسط الإنفاق السنوي على رسوم الخدمات البريدية للشحنات المرسلة محليا بلغ 219 ريالا للفرد الواحد، في حين بلغ متوسط الإنفاق على الشحنات الدولية 290 ريالا للفرد.

وأوضحت نتائج المسح لسوق تطبيقات التوصيل أن نسبة انتشار استخدام تطبيقات التوصيل في السعودية بلغت 57 في المائة، حيث سجلت شريحة الإناث النسبة الأكثر استخداما 75 في المائة من إجمالي الإناث.

وجاء استخدام تطبيقات التوصيل للأطعمة والمشروبات في قائمة أعلى أنواع السلع والمنتجات المطلوبة من المستخدمين، تلتها التموينات الغذائية، ومن ثم الأدوية والمنتجات الطبية، والأغراض الشخصية، في حين كان توصيل الأجهزة الإلكترونية الأدنى في طلبات التوصيل.

وأصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أول دراسة مسحية تحليلية شاملة لسوق الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية في المملكة لعام 2021، وذلك انطلاقا من دورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد وتطوير خدماته لجعل المملكة منصة لوجستية مميزة، ما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.

وأشارت الدراسة إلى أهم العوامل لاختيار تطبيقات التوصيل، يليه عامل السعر، كما بينت أن 80 في المائة من الأفراد المستخدمين لتطبيقات التوصيل لم يواجهوا أي مشكلات في الاستخدام.

وكشفت نتائج المسح لسوق الخدمات البريدية عن وصول نسبة انتشار استخدام الخدمات البريدية في المملكة إلى 83 في المائة، حيث بلغت نسبة انتشار إرسال المواد البريدية 32 في المائة، ونسبة الاستقبال 85 في المائة.

كما رصدت الدراسة أهم الدوافع لاستخدام الخدمات البريدية في الإرسال والاستقبال ونوع المواد البريدية المرسلة والمستقبلة، إضافة إلى سلوك وعادات المستخدمين ووجهة الشحنات المرسلة محليا ودوليا ومتوسط الإنفاق السنوي على الشحنات.

وتصدر دوافع استخدام الخدمات البريدية في الإرسال الاحتياج الشخصي، يليه الخدمات الحكومية، والشراء عبر الإنترنت، وإرسال الوثائق الأكاديمية، والخدمات البنكية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الدراسة تهدف إلى معرفة اتجاهات السوق وفهم سلوك المستخدمين وعاداتهم في التعامل مع هذه الخدمات.

كما تناولت الدراسة نسبة الرضا العام لتطبيقات التوصيل، حسب جودة الخدمة وسهولة الاستخدام وسرعة التوصيل وخدمة العملاء وسعر التوصيل ومندوبي التوصيل.

وذكرت الهيئة أن عينة الدراسة بلغت 11090 فردا، بالاستناد إلى بيانات السكان الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء من حيث التوزيع الديموغرافي للسكان، وفقا للمناطق الإدارية، الجنسية، الجنس، والفئات العمرية، كما استهدف المسح الفئة العمرية (من 15 إلى 64 عاما)، وغطى المناطق الإدارية الـ13، كما لفتت إلى أن العينة توزعت بين 56 في المائة من السعوديين، و44 في المائة من غير السعوديين المقيمين في المملكة، كما شكل الذكور 61 في المائة، فيما شكلت الإناث 39 في المائة.