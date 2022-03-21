412.4 مليار ريال أرباح «أرامكو» خلال 2021 .. الأعلى في 3 أعوام

حققت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" أرباحا صافية خلال العام الماضي 2021 بلغت 412.4 مليار ريال (110 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار) خلال 2020، مسجلة نسبة نمو 124.4 في المائة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى البيانات المالية للشركة، فإن أرباح أرامكو السعودية السنوية تعد الأعلى في ثلاثة أعوام أي منذ 2018، وهي الأعلى منذ إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودية، لتسجل بذلك زيادة في حجم تدفقاتها النقدية وتراجع في المديونية.



3 عوامل تدعم نمو الأرباح

يعود نمو أرباح أرامكو السعودية في المقام الأول إلى ارتفاع أسعارالنفط الخام، إضافة إلى توحيد نتائج أعمال سابك لعام كامل، وأخيرا الزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات.

وعكست الزيادة في أسعار النفط نمو إيردات الشركة 75.4 في المائة لتصل 1.35 تريليون ريال للعام الماضي، مقارنة بنحو 768.11 مليار ريال في 2020، أي بفارق 578.8 مليار ريال.

وتعد إيرادات شركة أرامكو السعودية العام الماضي الأعلى في ستة أعوام.

وارتفع الربح التشغيلي 101.4 في المائة إلى 771.92 مليار ريال مقابل 383.4 مليار ريال خلال 2020.

وخلال الربع الرابع، حققت الشركة صافي ربح عند 121.4 مليار ريال، مقارنة بـ52.5 مليار ريال عن الفترة ذاتها من 2020، بنمو تجاوز 131 في المائة، أما المقارنة بالربع السابق (الربع الثالث) فقد نمت الأرباح بواقع 6.4 في المائة لتواصل الأرباح النمو وللفصل السادس على التوالي.



التدفق النقدي الحر



ارتفعت التدفقات النقدية الحرة خلال 2021، لتتجاوز التوزيعات النقدية للمساهمين بأكثر من 1.4 مرة (140 في المائة) ما يعطي الشركة أريحية في زيادة التوزيعات المستقبلية، فضلا عن عدم الاستدانة للوفاء بالتزامات التوزيعات.

وبلغت التدفقات النقدية الحرة في 2021 نحو 403 مليارات ريال مقابل 184.3 مليار ريال للعام الذي سبقه 2020، فيما بلغت التوزيعات النقدية للعام كاملا 281 مليار ريال، بعدما أعلنت الشركة عن توزيعات للربع الرابع 2021 عند 70.3 مليار ريال تعادل 0.35 ريال للسهم.

وأدت الزيادة في النقد إلى انخفاض نسبة مديونية الشركة وللربع الرابع على التوالي لتصل إلى 14.2 في المائة بنهاية 2021، مقارنة بنحو 23 في المائة للفترة المماثلة من العام السابق.

ونسبة المديونية، هي نسبة إجمالي القروض مخصوما منه النقد وما يماثله، أو إجمالي القروض مخصوما منه النقد وما يماثله مضافا إليه إجمالي حقوق الملكية.

وكان مجلس إدراة الشركة قد أوصى بمنح أسهم "مجانية" للمساهمين عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة بواقع 15 مليار ريال، وذلك بمعدل سهم لكل عشرة أسهم قائمة.



الإنتاج بحلول 2027



أوضحت أرامكو السعودية تفاصيل استراتيجيتها للنمو في أعمالها بقطاع التنقيب والإنتاج، التي تتضمن الاستمرار في زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل في اليوم بحلول 2027، واحتمال زيادة إنتاج الغاز بأكثر من 50 في المائة بحلول 2030.

وفي أعمال التكرير والمعالجة والتسويق، تخطط الشركة لتوسيع قدرة تحويل ما يصل إلى أربعة ملايين برميل في اليوم من السوائل إلى كيميائيات لإيجاد قيمة إضافية ومستدامة من برميل النفط. كما تعتزم أرامكو السعودية أيضا تطوير قدراتها في إنتاج وتصدير الهيدروجين وأن تصبح رائدة عالميا في احتجاز وتخزين الكربون.

إضافة إلى ذلك، تستهدف الشركة الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول الطبيعية الخضراء، حيث تسعى إلى تحقيق طموحها للوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية التي تقع ضمن النطاقين (1 و2) في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول 2050، ويتضمن ذلك وصول انبعاثات غاز الميثان في أعمال التنقيب والإنتاج إلى ما يقرب من الصفر بحلول 2030.



الإنفاق الرأسمالي



قالت أرامكو إن حجم الإنفاق الرأسمالي خلال العام الماضي نما بواقع 18 في المائة ليصل إلى 119.6 مليار ريال مقارنة بنحو 101 مليار ريال في 2020، ورغم زيادة الإنفاق إلا أنه أقل من توقعات الشركة السابقة البالغة 131 مليار ريال.

وبالنسبة للربع الرابع من 2021، فقد بلغت النفقات الرأسمالية 32.2 مليار ريال بزيادة بلغت 24 في المائة تقريبا، وتعد هي الأعلى منذ الربع الرابع من 2019.

وكانت الشركة قد أشارت إلى أن النفقات الرأسمالية للعام الجاري 2022 تقدر بما بين 150 و 187.5 مليار ريال في ضوء المزيد من النمو المتوقع حتى منتصف العقد الجاري تقريبا، وذلك ينسجم مع رؤية الشركة بالحاجة إلى استثمارات جديدة وكبيرة تلبي الطلب المتنامي.

ودفعت الأرباح إلى صعود سهم أرامكو السعودية خلال جلسة مطلع الأسبوع بنسبة 3.35 في المائة عند 43.25 ريال للسهم بقيمة سوقية تخطت 2.3 تريليون دولار، ليقترب بذلك من أعلى إغلاق له منذ الإدراج عند مستوى 44.6 ريال للسهم الذي سجله مطلع الشهر الجاري.





عام متميز للشركة



في معرض تعليقه على هذه النتائج، قال المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين: "كان 2021 متميزا للغاية بالنسبة لأرامكو السعودية من حيث النتائج المالية والتشغيلية والمبادرات والإنجازات والاستثمار في المستقبل رغم التحديات والظروف الصعبة التي عاشها العالم بسبب جائحة كوفيد - 19. وتبرهن نتائجنا القوية تركيزنا الثابت على استراتيجية النمو طويلة الأجل، التي تستهدف تعزيز القيمة لمساهمينا، وفي الوقت نفسه تؤكد انضباطنا المالي ومرونتنا في التعامل مع ظروف السوق المتغيرة".

وأضاف "إن النظرة الحالية لسوق النفط تبدو متقلبة، غير أن خططنا الاستثمارية تهدف إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المدى الطويل للحصول على طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة. ويشمل ذلك زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من النفط الخام لدينا، وتنفيذ برنامجنا لتوسيع إنتاج الغاز، والتوسع في أنشطة تحويل السوائل إلى كيميائيات".

وتابع "ندرك في أرامكو أن الاستدامة البيئية وأمن الطاقة أمور بالغة الأهمية، ونواصل استثماراتنا في احتجاز وتخزين الكربون، ومصادر الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، التي تدعم التحول في قطاع الطاقة على مستوى العالم، وتسهم في تحقيق طموحنا للوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية".





أعمال أرامكو



في ضوء التقدم الذي تحقق في برنامج تحسين محفظة الأعمال في الشركة، وقعت أرامكو السعودية في كانون الأول (ديسمبر)، صفقة استئجار وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لها مع ائتلاف مستثمرين، بقيادة بلاك روك للأصول الثابتة "بلاك روك" وشركة حصانة الاستثمارية "حصانة".

وتمت الصفقة في شباط (فبراير) 2022 وحصل ائتلاف الشركات على حصة 49 في المائة في شركة أرامكو لإمداد الغاز، وهي شركة تابعة لأرامكو السعودية تأسست حديثا، حيث تلقت أرامكو السعودية متحصلات مسبقة بلغت 15.5 مليار دولار (بما يعادل 58.1 مليار ريال سعودي).

وفي وقت سابق من العام الماضي، أنجزت أرامكو السعودية صفقة مماثلة لشبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لها مع ائتلاف دولي آخر من المستثمرين، يضم كل من إي آي جي وشركة مبادلة للاستثمار. وقد حصل الائتلاف على حصة تبلغ 49 في المائة في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، وهي شركة تابعة لأرامكو السعودية، مقابل 12.4 مليار دولار (بما يعادل 46.5 مليار ريال سعودي).

إضافة إلى ذلك، وقعت شركة جيزان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية للطاقة "سابكو"، وشركة أير برودكتس، وشركة أكوا باور، وشركة إير برودكتس قدرة، على خطة تمويل لمحطة جازان للكهرباء العاملة بتقنية التغويز والدورة المركبة المتكاملة بقيمة 11.8 مليار دولار (بما يعادل 44.2 مليار ريال سعودي)، ووحدة فصل الهواء وبعض الموجودات الفرعية من أرامكو السعودية الواقعة في مدينة جازان الاقتصادية.

كما أصدرت أرامكو السعودية ثلاث شرائح من الصكوك بالدولار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 22.5 مليار ريال سعودي (6 مليارات دولار) في الربع الثاني من 2021، في إطار سعيها لتوسيع وتنويع رأس المال، وكان ذلك أكبر إصدار في العالم لصكوك مقومة بالدولار.





وحدة التقارير الاقتصادية